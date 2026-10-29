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JUSTIÇA TJPE promove semana da conciliação com mutirões e serviços gratuitos em novembro Ação contará com audiências presenciais e virtuais, negociação de dívidas e atendimentos gratuitos em diversas cidades

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) promove, entre os dias 3 e 6 de novembro, a XXI Semana Nacional da Conciliação, voltada à resolução de conflitos relacionados a pensão alimentícia, divórcio, guarda de filhos, dívidas de condomínio e indenizações.

A programação prevê mutirões de audiências, negociação de débitos e serviços de cidadania em unidades da Justiça e instituições parceiras no estado.

A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com os tribunais brasileiros.

Na mesma data, o Programa Proendividados promoverá um mutirão com 60 demandas pré-processuais para consumidores superendividados, além de rodas de conversa. O serviço funciona no Fórum Thomaz de Aquino. O Cejusc Recife terá audiências pré-processuais, reconhecimento de união estável para 30 casais e 40 audiências em um mutirão no Ibura. Em Olinda, estão previstas 116 audiências pré-processuais e 131 processuais. Paulista terá 30 audiências pré-processuais, 124 processuais e ações sociais. Também haverá casamentos coletivos em Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata, onde estão previstas 50 uniões. Ações no interior

No interior, Petrolina programou 147 audiências pré-processuais. Caruaru terá 84 pré-processuais, 40 processuais e casamento coletivo, enquanto Salgueiro realizará 91 audiências processuais. Serra Talhada disponibilizará 60 vagas para casamento coletivo. Garanhuns terá mutirão de reconhecimento de paternidade e ações do programa Criança Feliz. Em Goiana, a programação inclui audiências cíveis, reconhecimento espontâneo de paternidade, seminário sobre a Reforma Tributária e feira de cidadania e saúde. Outras comarcas também participarão, com audiências, orientações jurídicas, emissão de documentos e ações sociais. As atividades incluem atendimentos relacionados ao INSS e ao Cadastro Único, palestras sobre prevenção de conflitos e violência doméstica e iniciativas de instituições de ensino parceiras. Serviços gratuitos

A abertura oficial será realizada na terça-feira (3), das 9h às 16h, com o programa Nupemec Acolhe, voltado a trabalhadores do Judiciário e terceirizados. A programação inclui orientação jurídica e previdenciária, negociação de dívidas, emissão de documentos e certidões, serviços do Procon e do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE). Também serão oferecidos aferição de pressão arterial, testes rápidos para hepatite, atendimento odontológico e serviços de cuidados pessoais. O Nupemec promoverá ainda ações externas de Justiça Itinerante, com orientação jurídica, emissão de documentos e assistência social. A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) disponibilizará sua sede, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para as audiências.

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