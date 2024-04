TJPE prorroga período de inscrições para a segunda Semana Estadual da Conciliação

A- A+

Leia também

• Camaragibe abre inscrições para concurso público da Guarda Municipal; salários vão até R$ 5 mil

• Receita Federal apreende, no Aeroporto do Recife, 173 iPhones que estavam sem comprovação fiscal

• Aposta do Agreste de Pernambuco acerta cinco números da Mega-Sena e leva prêmio de R$ 55,3 mil

Foram prorrogadas, até a próxima segunda-feira (22), as inscrições para a 2ª Semana Estadual da Conciliação. Promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio do Núcleo de Conciliação (Nupemec), a iniciativa visa conciliar o maior número possível de processos em todo o estado, entre os dias 6 e 10 de maio.

Durante o evento, as unidades judiciárias realizarão audiências de conciliação e mediação de processos judiciais e de reclamações pré-processuais; através de demandas espontâneas.



Todos os processos judiciais e demandas ainda não judicializadas de matérias cíveis, que envolvem, por exemplo, direito do consumidor, partilha de bens, questões empresariais, dívidas de mensalidades escolares e débitos com planos de saúde, e contra as concessionárias de serviços públicos, entre outros, podem ser inscritos no evento. Também podem ser inscritas ações relativas a direito de família, como pedidos de divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia e dissolução de união estável.



Mediação

Assim como em todos os eventos da área, as audiências serão intermediadas por um profissional com curso de Mediação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tentará ajudar as partes a chegarem a um acordo. O resultado será encaminhado para análise de um magistrado que observará a legalidade e o homologará por sentença, pondo fim não apenas ao processo, mas resolvendo o conflito.



O coordenador geral do Nupemec, desembargador Erik Simões, explicou que o cidadão que tiver um processo na Justiça que sinta vontade de conciliar, ou alguma insatisfação que queira resolver de forma amigável, sem a necessidade de ajuizar uma ação, pode pedir a inclusão desse processo na campanha.

"É possível solicitar a inclusão do processo, caso já tenha sido ajuizado, ou entrar em contato com uma Casa de Justiça e Cidadania ou uma Câmara Privada de Conciliação conveniada, e solicitar que a questão seja incluída na Semana Estadual de Conciliação. Possivelmente seu processo ou sua demanda será escolhida e solucionada com o acordo entre as partes”, afirmou o coordenador.



Como participar

O cidadão interessado em tentar solucionar conflitos judicializados ou não, por meio do acordo, poderá solicitar a participação até a próxima segunda-feira (22).



Caso o conflito não seja judicializado, ele pode entrar em contato com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc). Os contatos dos Cejusc disponivéis podem ser conferidos no link: https://portal.tjpe.jus.br/web/resolucao-de-conflitos/cejuscs-camaras/cejuscs.



Caso já exista um processo em andamento na Justiça, o cidadão deverá preencher o formulário de inscrição, ou entrar em contato diretamente na vara de origem do processo, para pedir a inclusão.



Após a solicitação, o processo será analisado, e caso selecionado, as partes serão informadas sobre o dia, horário e local onde será realizada a sessão de conciliação.



Para mais informações, o interessado pode entrar em contato através do e-mail [email protected] ou telefonar para o Núcleo de Conciliação: 3181.0461 e 3181-0550.

Veja também

Casa Amarela Vídeo mostra morte de adolescente de 16 anos em quadra de futebol na Zona Norte do Recife