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Sociedade TJPE realiza ação de conscientização sobre alienação parental Atividade será realizada nesta quinta-feira (23), no Shopping Boa Vista, no Recife

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio da Coordenadoria Estadual de Família (Cefam), promove ação de conscientização sobre alienação parental nesta próxima quinta-feira (23), das 12h às 18h, no Shopping Boa Vista, na Zona Central do Recife. A iniciativa ocorre na mesma semana do Dia Internacional do Combate à Alienação Parental (25 de abril).

A iniciativa é aberta ao público e tem como objetivo informar e sensibilizar a população sobre os impactos da alienação parental no desenvolvimento de crianças e adolescentes, além de reforçar a importância do fortalecimento dos vínculos familiares e do diálogo saudável.

Durante a ação, serão distribuídos materiais informativos e orientações para pais, responsáveis e visitantes do centro comercial.

“Falar sobre alienação parental é fundamental para proteger crianças e adolescentes e promover relações familiares mais saudáveis. A informação é o primeiro passo para a prevenção”, afirma Silvana Calábria, gerente de projetos e articulação institucional da Cefam/TJPE.

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