TJPE realiza mutirão de saúde gratuito com mamografia e vacinação no Recife

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realiza, entre os dias 6 e 10 de abril, a 2ª Semana Nacional da Saúde. A iniciativa oferece serviços gratuitos, oficinas e audiências de conciliação no Fórum do Recife, localizado na Ilha Joana Bezerra.



As atividades ocorrem das 8h às 14h, com foco no atendimento ao público e na resolução de processos judiciais ligados à área de saúde.

Durante o evento, os visitantes terão acesso a vacinação adulta e infantil, serviços oftalmológicos, aferição de pressão, bioimpedância e testes rápidos de glicemia e hepatite C. No dia 10 de abril, o atendimento será direcionado à saúde da mulher, com a oferta de mamografias gratuitas para mulheres acima de 50 anos.



A ação contará também com a Carreta da Mulher Pernambucana, que oferece exames gratuitos de saúde feminina, como mamografia, a partir dos 40 anos; ultrassom de mama, colposcopia (ambos com requisição médica), biópsias de nódulo de mama guiada por ultrassom, e também de lesão do colo de útero; e consultas com mastologistas. O veículo ficará estacionado no Fórum do Recife, nos dias 6,7 e 8 de abril.

De acordo com a juíza Ana Cláudia Brandão, membro do Comitê de Saúde do CNJ, a mobilização busca integrar o Judiciário ao sistema de saúde.



“A iniciativa reforça o papel do Judiciário como agente de garantia do direito à saúde, ao mesmo tempo em que busca equilíbrio entre acesso, sustentabilidade do sistema e justiça nas decisões”, afirma a magistrada.

Cronograma de atividades

O evento de abertura acontece nesta segunda, 6 de abril, às 10h, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) com palestras sobre enfrentamento à violência contra mulher, e direito à saúde sob a perspectiva de gênero. Em especial, também no dia 6, serão oferecidos serviços oftalmológicos, das 8h às 14h, no Fórum do Recife.



No dia 7 de abril, das 9h às 14h, no Fórum do Recife, haverá a Oficina Saúde da Mulher, incluindo palestras e painéis sobre saúde e atividade física; saúde psicológica; atendimento às vítimas de violência doméstica; câncer de mama e de colo de útero; menopausa; e sistema de justiça de atendimento às demandas das mulheres.



Já no dia 8 de abril, o foco das oficinas será “Pessoas neurodivergentes”, também acontecendo entre 9h e 14h, com os temas: medicamentos e tratamentos; hipersensibilidade visual e telas – adaptação ao ambiente; sistema de justiça de atendimento às demandas das pessoas neurodivergentes. A palestra de abertura do dia envolve diagnósticos e terapias para TEA.



Paralelamente, entre os dias 7 e 9 de abril, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) promove audiências de conciliação para processos de saúde pública e suplementar já selecionados pelo Tribunal. No dia 10, mulheres com mais de 50 anos podem realizar exames de mamografia gratuitamente, no Fórum do Recife

Veja também