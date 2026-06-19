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PERNAMBUCO

TJPE recebe 500 smartphones para modernizar cumprimento de mandados judiciais

Aparelhos doados pela Receita Federal serão utilizados na implantação do sistema Mandamus, que usa inteligência artificial e dispositivos móveis para agilizar o trabalho dos oficiais de justiça

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Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)  - Foto: TJPE/Divulgação

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) passará a contar com 500 novos smartphones para reforçar as atividades dos oficiais de justiça em todo o estado. Os equipamentos foram repassados pela Receita Federal nesta sexta-feira (19) e serão utilizados na implementação do sistema Mandamus.

A entrega dos aparelhos ocorreu durante cerimônia realizada na sede da Receita Federal em Pernambuco, e a expectativa é de que o novo sistema comece a ser implantado no TJPE ainda no segundo semestre deste ano.

Atualmente, cerca de 1.100 oficiais de justiça atuam em Pernambuco realizando diligências em diferentes áreas do Judiciário.

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O Mandamus foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para digitalizar e tornar mais eficiente o trabalho realizado pelos oficiais em campo. A plataforma funciona por meio de dispositivos móveis, permitindo o recebimento, gerenciamento e cumprimento de mandados judiciais diretamente pelo celular.

Entre os recursos disponíveis estão o registro eletrônico de diligências, a emissão de certidões digitais e a integração com sistemas de geolocalização para sugerir rotas de deslocamento.

A ferramenta também utiliza inteligência artificial (IA) para analisar decisões judiciais, classificar prioridades e gerar automaticamente os mandados, que são distribuídos aos oficiais.

Outra funcionalidade permite que o servidor realize todo o procedimento durante a diligência. Pelo celular, ele pode acessar o mandado, registrar o cumprimento da ordem judicial, coletar assinaturas digitais ou registrar eventuais recusas. O sistema ainda permite o recebimento e o cumprimento de tarefas mesmo em locais sem sinal de internet.

“A iniciativa contribuirá para tornar mais ágil, eficiente e segura a realização das diligências, permitindo que oficiais e oficialas de justiça tenham acesso a informações processuais. Agradeço à Receita Federal pela parceria e pelo apoio na implementação dessa ferramenta, que fortalecerá a capacidade do Judiciário de atender o cidadão com mais celeridade”, destacou o presidente do TJPE, Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello.

O presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco (Sindojus-PE), Marco Antônio Soares de Albuquerque, também ressaltou os benefícios da iniciativa.

“Esta parceria entre o TJPE e a Receita Federal representa um avanço significativo para o Judiciário pernambucano. Ao proporcionar melhores condições de trabalho e apoiar a modernização do cumprimento dos mandados, traz mais eficiência, segurança e celeridade à atividade dos oficiais e oficialas de justiça. O cidadão é o maior beneficiado, que passa a contar com um serviço cada vez mais ágil e eficaz”, afirmou.

Os smartphones entregues fazem parte da política da Receita Federal de destinação de mercadorias apreendidas em operações de combate ao contrabando, descaminho e outros ilícitos.

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