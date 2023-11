A- A+

SOLIDARIEDADE TJPE recebe campanha Papai Noel dos Correios no Palácio da Justiça e no Paula Baptista Ação recebe e disponibiliza cartinhas de instituições de ensino para doação de presentes para crianças

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), recebe, no Palácio da Justiça, a campanha "Papai Noel dos Correios: Todo mundo pode ser Noel", que acontece há 34 anos na divulgação de cartas de adolescentes que pedem presentes de Natal.



O órgão, que participa da iniciativa há 19 anos, participa com a exibição de 100 cartinhas na sede, localizada na Praça da República, área central do Recife, e outras 70 no Fórum Paula Baptista, situado no mesmo bairro.

As cartinhas no Palácio estão localizadas no hall de entrada da sede do Palácio, junto à árvore de Natal. No Paula Baptista, estão disponíveis no quadro de avisos da recepção. A retirada de cartas e entrega dos presentes podem ser feitas até o dia 20 de dezembro, das 7h às 19h.

Os presentes não precisam ser embalados, basta trazê-los junto à cartinha e entregar na recepção do Palácio. Além de servidoras e servidores do Tribunal, a campanha se estende para qualquer pessoa que queira participar

As crianças e os adolescentes com as cartas expostas são atendidos em creches ou estudam em colégios públicos. Os presentes mais desejados são bicicletas, bolas, bonecas, material escolar, carrinhos, sapatos e até roupas para ir à escola, igreja, ou passear. No total, em Pernambuco, mais de sete mil cartinhas estão disponíveis para adoção.

Para mais informações, os interessados podem ligar para a DEA, por meio do contato (81)3182-0477, ou para a Setic, no (81)3182-0851.

A iniciativa visa atender os pedidos realizados pelas crianças ao Papai Noel. A estatal recebe as cartas, realiza a seleção e disponibiliza os pedidos em sua rede de agências físicas e também na internet, no Blog do Noel, que pode ser acessado por meio do site dos Correios.

