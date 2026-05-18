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JUSTIÇA TJPE rejeita recurso, e reajuste das passagens de ônibus na RMR segue em vigor Recurso judicial foi apresentado pela Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, que alega irregularidades no processo de aumento da tarifa

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) negou, em audiência nesta segunda-feira (18), o recurso que pedia a suspensão do reajuste das passagens de ônibus na Região Metropolitana do Recife (RMR). Com isso, o valor de R$ 4,50 para o Bilhete Único (Anel A), além dos demais reajustes, segue em vigor.

O recurso judicial foi apresentado pela Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco. A organização alega irregularidades no processo, e denuncia que o estado não cumpriu o prazo mínimo de 10 dias para reunião de apresentação da proposta, o que não permitiu que o grupo analisasse os valores propostos, dentre outras questões.

Por meio de nota, o TJPE informou que, durante a sessão, "os desembargadores entenderam que não ficaram demonstradas irregularidades capazes de justificar a suspensão do aumento". A audiência foi realizada na Sala Des. Antônio de Brito Alves, no Palácio da Justiça, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife.

"Prevaleceu o entendimento de que a interrupção da aplicação das novas tarifas poderia provocar impactos financeiros no sistema de transporte público da Região Metropolitana. [...] Ao defender a manutenção do reajuste, o governo de Pernambuco alegou risco de prejuízos à operação do sistema de transporte coletivo, incluindo possibilidade de redução da frota e diminuição da oferta de ônibus à população", disse a Justiça.

Com a decisão, além do Anel A, que passou de R$ 4,30 para R$ 4,50, os novos valores aprovados seguem válidos também para o Anel G e linhas especiais. Os preços levam em consideração a variação da inflação de 2026. Confira todos abaixo:

Anel A (Bilhete único): R$ 4,50



R$ 4,50 Anel G: R$ 3,00



R$ 3,00 041 - Setúbal (Opcional): R$ 5,80



R$ 5,80 064 - Piedade (Opcional): R$ 8,70



R$ 8,70 072 - Candeias (Opcional): R$ 8,70



R$ 8,70 160 - Gaibu/Barra de Jangada (Via Paiva): R$ 8,70



R$ 8,70 191 - Recife/Porto de Galinhas (sem ar-condicionado): R$ 15,40



R$ 15,40 195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional): R$ 22,50



R$ 22,50 214 - UR-02/Ibura (Opcional): R$ 8,70



R$ 8,70 229 - Marcos Freire (Opcional): R$ 8,70



R$ 8,70 342 - Curados (Opcional): R$ 8,70

Disputa judicial

Não é de hoje que o reajuste das passagens de ônibus na região é tema judicial. O aumento foi aprovado no dia 13 de janeiro, em reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). No dia 23 do mesmo mês, a Justiça chegou, inclusive, a suspender o reajuste após recurso da Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco, que indicou irregularidades no processo.

Após nova ação da Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE), no entanto, a liminar foi derrubada, no dia 30. Desde o dia 1º de fevereiro, a população paga as novas tarifas.

Na nova sessão, o TJPE informou que "os argumentos analisados no processo estavam questionamentos sobre o prazo de convocação da reunião do CSTM, a ausência de documentos técnicos relacionados à revisão tarifária e a participação de representantes da sociedade civil que ocupavam cargos comissionados no poder público".

"Com o julgamento desta segunda-feira, o Órgão Especial do TJPE confirmou a validade do reajuste até nova decisão judicial sobre o mérito da ação. A ação será julgada na 2ª Vara da Fazenda Pública", completou.

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