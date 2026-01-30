A- A+

MOBILIDADE Justiça suspende liminar, e passagens de ônibus do Grande Recife terão aumento Decisão foi tomada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, que argumentou que suspensão traria prejuízo ao governo do estado

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) suspendeu a liminar que barrava o aumento das passagens de ônibus no Grande Recife. Com isso, as novas tarifas passam a valer a partir deste domingo (1°/02).

A decisão foi tomada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto. O aumento das passagens de ônibus foi aprovado em 13 de janeiro, após reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). O reajuste foi de 4,46%, e, quando arredondado, o valor do Anel A (Bilhete Único), o mais utilizado pela população, passou de R$ 4,30 para R$ 4,50.



Por meio de nota, o TJPE informou que, segundo a decisão do desembargador, impedir o reajuste poderia levar à redução da frota, diminuição da oferta de ônibus e demissão de trabalhadores, "afetando diretamente milhões de usuários".



"A decisão atende a um pedido do Governo de Pernambuco, que alegou risco de grave prejuízo à ordem e à economia públicas caso o aumento fosse mantido suspenso. A liminar havia sido concedida pelo 5º Juizado Especial da Fazenda Pública, em ação proposta por um conselheiro representante dos estudantes no Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM)", disse o TJPE, em trecho da nota.

O desembargador arugumentou que suspensão do aumento das tarifas pode render um prejuízo anual de mais de R$ 41 milhões em subsídios adicionais direcionados ao sistema de transporte, "além de comprometer a continuidade do serviço".



"O magistrado ressaltou ainda que, em análise preliminar, deve prevalecer a presunção de legalidade dos atos administrativos, especialmente quando resultam de deliberação de órgão colegiado legalmente constituído", informou o tribunal.

Na última sexta-feira (23), a Justiça de Pernambuco argumentou que suspendeu o aumento porque a reunião que definiu o reajuste das passagens teria apresentado irregularidades.

A nova decisão vai de acordo com o recurso apresentado pela Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE). Na quarta-feira (28), a pasta entrou com recurso contra a liminar do tribunal, alegando que não houve irregularidades na reunião que definiu o aumento da tarifa.



Supostas irregularidades em reunião

O TJPE formalizou a decisão de suspensão do aumento por meio do 5º Juizado Especial da Fazenda da Capital (PE), que foi assinada pela juíza Nicole de Farias Neves.

Por meio de nota, o Tribunal indicou, à época, que a magistrada identificou, em análise preliminar, "indícios de irregularidades formais e materiais no procedimento administrativo que resultou no reajuste, como o descumprimento do Regimento Interno do CSTM, falhas nos prazos de convocação e de disponibilização de estudos técnicos, além de questionamentos sobre a composição do colegiado, diante da participação de conselheiros representantes da sociedade civil que ocupavam cargos comissionados na administração pública".

Também foi apontada "ausência de relatórios de qualidade das operadoras e de indicadores de desempenho, documentos considerados essenciais para subsidiar a política tarifária, conforme normas regimentais do próprio Conselho. Para o juízo, tais elementos reforçam a plausibilidade da tese de nulidade das deliberações impugnadas".

Na nova manifestação judicial, o TJPE informou que o desembargador destacou que o pedido de suspensão "tem caráter excepcional e só pode ser concedida quando há demonstração de risco grave à ordem, à segurança ou à economia públicas".



"Eventuais questionamentos formais sobre a reunião do CSTM devem ser analisados de forma aprofundada no processo principal, e não em decisão liminar", diz trecho da nota.



A reportagem entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transportes em busca de um posicionamento e aguarda retorno.



Movimento vai recorrer

Por meio de nota, a Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco repudiou a decisão do TJPE, que classificou como "unilateral". Além disso, o movimento vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília-DF, tentar a reversão da medida.

Aumento das passagens

O reajuste aprovado e apresentado pelo governo de Pernambuco é de 4,46%. O Grande Recife destacou que a proposta considerou a inflação de 2026 e que estudos tarifários apresentados no conselho apontaram que, para cobrir integralmente os custos de operação do sistema neste ano, como combustível, salários, manutenção da frota e operação do sistema, a tarifa técnica deveria chegar a R$ 6,14.

"Para evitar que o aumento recaia sobre os usuários, o Governo do estado mantém bilhete único e subsídios ao sistema, com aporte de cerca de R$ 500 milhões, além de isenções fiscais, como a do ICMS sobre o óleo diesel, cobrindo a diferença entre o custo real do sistema e o valor pago pelo passageiro", destacou.

Confira, abaixo, os novos valores aprovados na reunião do CSTM para as tarifas de ônibus do Grande Recife:

Anel A (Bilhete único): R$ 4,50

R$ 4,50 Anel G: R$ 3,00

R$ 3,00 041 - SETÚBAL (OPCIONAL): R$ 5,80

R$ 5,80 064 - PIEDADE (OPCIONAL): R$ 8,70

R$ 8,70 072 - CANDEIAS (OPCIONAL): R$ 8,70

R$ 8,70 160 - GAIBU/BARRA DE JANGADA (VIA PAIVA): R$ 8,70

R$ 8,70 191 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (S/AR): R$ 15,40

R$ 15,40 195 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL): R$ 22,50

R$ 22,50 214 - UR-02/IBURA (OPCIONAL): R$ 8,70

R$ 8,70 229 - MARCOS FREIRE (OPCIONAL): R$ 8,70

R$ 8,70 342 - CURADOS (OPCIONAL): R$ 8,70

Confira, abaixo, a nota do TJPE na íntegra.



