TJPE vai realizar casamento coletivo para 50 casais e audiências conciliatórias em Tamandaré

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), através do Núcleo de Conciliação - Nupemec, realizará nesta quarta-feira (19) a 12ª Ação da Justiça Itinerante em Tamandaré. No evento, será feita cerimônia de casamento coletivo para 50 casais da comarca. A ação conta com a parceria da Associação Padre Arlindo, e acontece em alusão ao Dia da Solidariedade. O ônibus da Justiça Itinerante do TJPE ficará estacionado na Avenida Victor Padilha, s/n, no Centro de Tamandaré (na rua ao lado da Igreja Nova Matriz), das 8h às 16h.





Durante a realização da 12ª Ação da Justiça Itinerante do Nupemec, o juiz da Vara Única da de Tamandaré, Thiago Felipe Sampaio, vai efetuar o casamento coletivo dos 50 casais, a ser sediado na Creche Padre Enzo. No local, também serão realizadas cerca de 30 sessões de conciliação na área de família, oriundas de demandas processuais de família da Comarca de Tamandaré.



O Ato nº 568, que trata da 12ª Justiça Itinerante, foi publicado nesta terça-feira (18/), no Diário da Justiça Eletrônico. No ato, a Presidência do TJPE designa magistrados e servidores que vão atuar na ação, que tem entre os seus objetivos aproximar a justiça da população e fomentar a resolução consensual de demandas judiciais e extrajudiciais, através do incentivo e da promoção de atividades de cunho conciliatório.

