Comunicação TMC Pernambuco lança operação em evento na área central do Recife Nova rede multiplataforma dedicada ao jornalismo, esportes e entretenimento substitui a antiga Rádio Transamérica

Uma nova rede multiplataforma dedicada ao jornalismo, esportes e entretenimento, a TMC realizou o lançamento oficial de sua operação no Recife, nesta terça-feira (25), em evento no Cais Rooftop, localizado na área central da capital pernambucana.

O evento de lançamento da TMC Pernambuco contou com a presença da vice-governadora do estado, Priscila Krause, de outras autoridades, líderes empresariais e formadores de opinião.

O projeto tem abrangência nacional e já está presente em outras capitais. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte compõem as cidades da TMC junto com o Recife.

De acordo com um dos acionistas da TMC, João Pedro Camargo, o objetivo é criar uma plataforma de esportes e notícias independente e com DNA de inovação.

“Desenvolvemos esse novo projeto pensando no público mais jovem, com uma linguagem mais ágil e fácil. Queremos engajar um novo jeito de dar as notícias e informar o público sempre com imparcialidade, relevância e agilidade. Esses são os nossos três principais pilares, apresentando sempre um contraponto e um ponto das notícias de um jeito imparcial”, afirmou o acionista durante o evento de lançamento.

A equipe da TMC tem Marcello D’Angelo como diretor-geral e, entre os comentaristas confirmados, está o medalhista olímpico Gustavo Borges.

Presente no evento na capital pernambucana, Marcello D’Angelo destaca a atuação na cidade como polo multiplataforma de difusão da TMC na região Nordeste.

“O rádio evoluiu, tem imagem, interação e uma facilidade muito grande. Você consegue acessar o rádio de diversas formas, e com a TMC é multiplataforma. Você pode acessar pelo rádio, YouTube, nas plataformas e pelas redes sociais, onde terá notícias, informações, esportes e entretenimento”, iniciou o diretor-geral, que também ressaltou o estilo da TMC.

“O nosso lema é notícias que importam de um jeito que você gosta de ouvir. Para fazer isso, precisamos ser relevantes, trazer as informações importantes e traduzir com a linguagem local. Nosso público é jovem, empreendedor, que está buscando um espaço no mercado e na vida profissional. A TMC tem uma linguagem moderna, ágil, divertida quando é possível e relevante”, completou.

A multiplataforma substitui a antiga Rádio Transamérica, que marcou gerações no Recife com uma operação de mais de 50 anos. A TMC Pernambuco segue na frequência 92.7 FM.

Representando a governadora Raquel Lyra no evento, Priscila Krause recebeu uma chave simbólica de inauguração da TMC Pernambuco das mãos do acionista João Pedro Camargo.

Em seu discurso, Priscila pontuou que a transformação da Rádio Transamérica é importante para a população pernambucana.

“Esse grupo vem integrado numa plataforma de comunicação, com todas as possibilidades que temos hoje através das redes sociais, das novas tecnologias de chegar até o consumidor final da notícia e na sociedade, privilegiando um dos veículos que, particularmente, eu sou apaixonada que é o rádio. Isso é muito importante para nossa sociedade. É mais um grupo que tem credibilidade e que tem compromisso com o manual do jornalismo”, declarou.



