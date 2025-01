TO: Marinha usa drones aéreos e embarcações na busca por desaparecidos

A- A+

A Marinha suspendeu os trabalhos de mergulho e uso de drones subaquáticos na busca por desaparecidos do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na BR-226, entre Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). A suspensão se deve à necessidade de controle da vazão do volume da Usina Hidrelétrica de Estreito, operada pelo Consórcio Estreito Energia (Ceste).

De acordo com a assessoria de comunicação do Comando do 4° Distrito Naval, que coordena os trabalhos, as buscas nesta sexta-feira estão ocorrendo apenas com a utilização de drones aéreos e embarcações.



A operações de busca foram suspensas na quarta-feira, mas retomadas ontem com novos mergulhos exploratórios realizados no sentido onde se dirige a correnteza do rio, ou seja, mais a jusante do local já varrido pelos mergulhadores. Até o momento, 14 pessoas já foram localizadas e identificadas e três pessoas permanecem desaparecidas.

A suspensão dos trabalhos ocorreu devido à necessidade de abertura das comportas da barragem da Usina Hidrelétrica de Estreito, para dar vazão ao volume do reservatório aumentado pelo regime de chuvas na região.

A Marinha disse que segue avaliando o cenário e que, nas buscas de ontem, não foram encontrados indícios que pudesse levar à localização dos três últimos desaparecidos.

