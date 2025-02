Tocar música clássica para mulheres grávidas pode estimular o desenvolvimento do bebê, revela estudo

A- A+

Músicas clássicas podem ajudar a estimular o desenvolvimento de bebês ainda no útero, segundo uma nova pesquisa mexicana. Segundo os cientistas, o ritmo pode acalmar a frequência cardíaca de bebês ainda não nascidos, potencialmente proporcionando benefícios ao desenvolvimento.

Os pesquisadores utilizaram ferramentas de análise matemática para identificar padrões na variabilidade da frequência cardíaca.

Medidas típicas da frequência cardíaca são uma média de várias batidas ao longo de vários segundos. Em contraste, a variabilidade da frequência cardíaca mede o tempo entre batimentos individuais.



“No geral, descobrimos que a exposição à música resultou em padrões de frequência cardíaca fetal mais estáveis e previsíveis. Especulamos que esse efeito momentâneo poderia estimular o desenvolvimento do sistema nervoso autônomo fetal”, explicou a co-autora do estudo, Claudia Lerma, do Instituto Nacional de Cardiologia do México.

Para o estudo, os pesquisadores recrutaram 36 mulheres grávidas e tocaram duas peças clássicas para seus bebês ainda não nascidos — 'O Cisne', do compositor francês Camille Saint-Saëns, e 'Arpa de Oro', do compositor mexicano Abundio Martínez

Os pesquisadores agora desejam identificar outros tipos de gêneros e estilos de música para verificar se os efeitos são semelhantes.

Acelerar a recuperação de uma cirurgia

Ouvir música também pode ajudar na recuperação de uma cirurgia, segundo uma pesquisa apresentada no Congresso Clínico do American College of Surgeons (ACS) 2024, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Os pesquisadores encontraram evidências de que a utilização de músicas após a cirurgia pode levar a uma série de efeitos positivos. Dentre eles estão: níveis de dores no corpo mais baixos, menor ansiedade, menor frequência cardíaca e menor uso de fármacos para dor.

