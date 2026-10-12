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Cidade do Vaticano Todas as audiências do papa estão canceladas até 20 de outubro, anuncia Vaticano Leão XIV, de 71 anos, anunciou no domingo que passará por uma cirurgia para remover um nódulo no pulmão

Todas as audiências do papa Leão XIV, que será hospitalizado na terça-feira para a remoção de um nódulo pulmonar, estão canceladas até 20 de outubro, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (12).

Leão XIV, de 71 anos, anunciou no domingo que passará por uma cirurgia para remover um nódulo "localizado no pulmão", detectado "em um estágio muito inicial".



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