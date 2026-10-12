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Cidade do Vaticano

Todas as audiências do papa estão canceladas até 20 de outubro, anuncia Vaticano

Leão XIV, de 71 anos, anunciou no domingo que passará por uma cirurgia para remover um nódulo no pulmão

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Papa Leão XIV, durante a celebração da missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no VaticanoPapa Leão XIV, durante a celebração da missa do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano - Foto: TIZIANA FABI / AFP

Todas as audiências do papa Leão XIV, que será hospitalizado na terça-feira para a remoção de um nódulo pulmonar, estão canceladas até 20 de outubro, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (12).

Leão XIV, de 71 anos, anunciou no domingo que passará por uma cirurgia para remover um nódulo "localizado no pulmão", detectado "em um estágio muito inicial".
 

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