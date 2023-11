A- A+

transporte Todas as linhas dos terminais integrados da RMR passam a operar no sistema de integração temporal Mudança começa neste sábado (18). Sistema permite a circulação com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até 2h por sentido da viagem

A partir deste sábado (18), todos os terminais integrados da Região Metropolitana do Recife passam a operar com o sistema de integração temporal, que permite a circulação com o pagamento de uma tarifa no intervalo de até 2h por sentido da viagem.



Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, a integração temporal acontece apenas com a utilização do cartão Vem. Passagens pagas em dinheiro ou PIX não são contempladas.



Com a mudança, o sistema de embarque deverá ser feito pela porta da frente do coletivo, onde o usuário deve passar o cartão Vem no validador para liberar a catraca.



As recargas nos cartões podem ser realizadas nas máquinas de autoatendimento instaladas nos terminais, estações de BRT e no Posto de Atendimento do Vem, situado no bairro da Boa Vista, na área central da Capital.



Segundo o Grande Recife, o sistema de bilhetagem eletrônica possibilita a identificação do usuário no embarque e mapeamento do trajeto, ajudando no planejamento do itinerário das linhas de ônibus.

Dupla cobrança

Em casos de cobrança de uma segunda tarifa antes do intervalo de 2h, o Grande Recife destaca que os usuários têm direito ao ressarcimento do valor, desde que devidamente justificado.



A orientação é que o passageiro entre em contato com a Urbana-PE, órgão responsável pela gestão da bilhetagem eletrônica, por meio do site www.cartaovem.com.br ou WhatsApp: (81) 3320-2001.



É necessário informar dia, horário da cobrança e números do cartão Vem e do CPF para checagem dos dados. "Confirmada a cobrança indevida, o valor do desconto será creditado de volta no cartão Vem do usuário", disse a empresa.

Para dúvidas, sugestões ou registrar reclamações, os usuários podem entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, apenas para chamadas de telefone fixo, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30.

