A- A+

CARNAVAL 2024 Todo Carnaval tem seu fim: Lenine, Alceu e Elba encerram folia no Recife Multidão foi ao Marco Zero para despedir-se do Carnaval 2024

Uma multidão tomou conta outra vez do Marco Zero, na terça-feira (13), para dar adeus ao Carnaval do Recife. O último dia de folia teve Recife Matriz da Cultura Popular, com encontro de nações de Maracatu de Baque Solto, Tayara Andreza, Lia de Itamaracá, com participação de Filhas de Baracho, Nega Duda, Daúde, Isaar e Dona Totinha, Samuel Rosa, Lenine e Spok.

A Quarta-Feira ingrata chegou ao som de Alceu Valença e Elba Ramalho, que entoaram grandes sucessos de suas carreiras. E, como não poderia deixar de ser, o Orquestrão ganhou o Bairro do Recife levado pelos "inimigos do fim".

Veja também

acidente Carro invade pronto-socorro, mata uma pessoa e deixa ao menos cinco feridas no Texas, EUA; assista