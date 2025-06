A- A+

PRESIDENTE DOS EUA "Todos devem evacuar Teerã imediatamente!", escreve Trump em rede social Frase foi escrita durante cúpula do G7 no Canadá

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta segunda-feira (16) que os moradores de Teerã deixem imediatamente a cidade, endossando os alertas do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que lançou um ataque em massa contra o Irã.

"Todos devem evacuar Teerã imediatamente!", escreveu Trump em sua conta na plataforma Truth Social, durante uma cúpula do G7 no Canadá, sem fornecer mais detalhes.



Trump não deu mais detalhes. Cerca de 10 milhões de pessoas vivem na capital iraniana.

O alerta ocorre enquanto Israel intensifica seus ataques no Irã, que, segundo o governo israelense, têm como objetivo destruir as atividades nucleares contestadas do Estado teocrático.

Mais cedo, o Exército israelense emitiu um aviso pedindo que moradores de um distrito de Teerã evacuassem, repetindo a tática usada em Gaza, onde deslocou a maior parte da população palestina desde os ataques de 7 de outubro de 2023.

Trump tem evitado responder diretamente se os Estados Unidos participarem das ações militares israelenses, embora afirme que o país não esteve envolvido nos ataques iniciais.Em conversa anterior com jornalistas na cúpula do G7, que terminou nesta terça-feira, Trump declarou: "Assim que eu sair daqui, vamos fazer alguma coisa. Mas eu preciso sair daqui antes."



Retorno antecipado

Trump deixará a cúpula do G7 na noite desta segunda-feira (16) à noite, um dia antes do previsto, devido ao conflito entre Israel e Irã, informou a Casa Branca.

"Devido aos acontecimentos no Oriente Médio, o presidente Trump partirá esta noite após o jantar com os chefes de Estado", escreveu a secretária de imprensa Karoline Leavitt na rede social X.

