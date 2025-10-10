Sex, 10 de Outubro

Todos os campeões do Campeonato Pernambucano

Veja quem são os maiores vencedores e momentos históricos do estadual

Foto: Unsplash

O Campeonato Pernambucano é uma das competições mais tradicionais do nosso país e um dos estaduais mais fortes do Nordeste. Disputado desde 1915, ele é palco de grandes rivalidades, histórias emocionantes e conquistas que marcaram gerações. 

Neste conteúdo, você confere todos os campeões do estadual pernambucano, os clubes com mais títulos, curiosidades e feitos memoráveis.

Os maiores campeões da história do Campeonato Pernambucano
O futebol pernambucano é dominado pelos três grandes clubes da capital, conhecidos como o "Trio de Ferro": Sport, Santa Cruz e Náutico. Esses times protagonizaram a maior parte dos títulos e jogos decisivos da história do campeonato.

Para saber todas as estatísticas do estadual e dos clubes pernambucanos, vale a pena visitar uma plataforma de estatísticas e análises do futebol brasileiro, como a APWin, que reúne dados de jogos, desempenho e clubes em diversas competições.

Isso pode ajudar torcedores e analistas a acompanharem o desempenho dos times ao longo da temporada.

Títulos por clube – Ranking geral
A lista abaixo mostra a quantidade de títulos conquistados por cada time ao longo da história do Campeonato Pernambucano:

Clube Títulos
Sport 45
Santa Cruz 29
Náutico 24
América 6
Torre 3
Tramways 2
Salgueiro 1
Flamengo-PE 1

Apesar da hegemonia do Trio de Ferro, outros clubes também deixaram sua marca na história da competição. América, Torre e Tramways, por exemplo, tiveram momentos de destaque nas primeiras décadas do futebol pernambucano.

Todos os campeões do Campeonato Pernambucano de Futebol
Saiba aqui todos os campeões do Pernambucano:
 

Ano Campeão Vice
2025 Sport Retrô
2024 Sport Náutico
2023 Sport Retrô FC
2022 Náutico Retrô FC
2021 Náutico Sport
2020 Salgueiro Santa Cruz
2019 Sport Náutico
2018 Náutico Cental
2017 Sport Salgueiro
2016 Santa Cruz Sport
2015 Santa Cruz Salgueiro
2014 Sport Náutico
2013 Santa Cruz Sport
2012 Santa Cruz Sport
2011 Santa Cruz Sport
2010 Sport Náutico
2009 Sport (Invicto) Náutico
2008 Sport Náutico
2007 Sport Central
2006 Sport Santa Cruz
2005 Santa Cruz Náutico
2004 Náutico Santa Cruz
2003 Sport Santa Cruz
2002 Náutico Santa Cruz
2001 Náutico  Santa Cruz
2000 Sport Santa Cruz
1999 Sport  Santa Cruz
1998 Sport (Invicto) Porto
1997 Sport  Porto
1996 Sport Santa Cruz
1995 Santa Cruz Náutico
1994 Sport Náutico
1993 Santa Cruz Náutico
1992 Sport Náutico
1991 Sport Náutico
1990 Santa Cruz Sport
1989 Náutico Santa Cruz
1988 Sport Náutico
1987 Santa Cruz Sport
1986 Santa Cruz Sport
1985 Náutico Santa Cruz
1984 Náutico Santa Cruz
1983 Santa Cruz Náutico
1982 Sport Náutico
1981 Sport Náutico
1980 Sport Santa Cruz
1979 Santa Cruz Náutico
1978 Santa Cruz Náutico
1977 Sport  Náutico
1976 Santa Cruz Náutico
1975 Sport Náutico
1974 Náutico Santa Cruz
1973 Santa Cruz Sport
1972 Santa Cruz Náutico e Sport
1971 Santa Cruz Sport
1970 Santa Cruz Náutico
1969 Santa Cruz Sport
1968 Náutico Sport
1967 Náutico (Invicto) Sport
1966 Náutico Sport
1965 Náutico Sport
1964 Náutico (Invicto) Sport
1963 Náutico Sport
1962 Sport Santa Cruz
1961 Sport  Náutico
1960 Náutico Santa Cruz
1959 Santa Cruz Náutico
1958 Sport Náutico
1957 Santa Cruz (Invicto) Sport e Náutico
1956 Sport  Náutico
1955 Sport Náutico
1954 Náutico Sport
1953 Sport  Santa Cruz
1952 Náutico (Invicto) América
1951 Náutico Sport 
1950 Náutico América 
1949 Sport Santa Cruz
1948 Sport América
1947 Santa Cruz América
1946 Santa Cruz Náutico
1945 Náutico América
1944 América Náutico
1943 Sport  Santa Cruz
1942 Sport  Náutico
1941 Sport (Invicto) América
1940 Santa Cruz Sport
1939 Náutico Santa Cruz
1938 Sport Santa Cruz
1937 Tramways (Invicto) Santa Cruz
1936 Tramways (Invicto) Santa Cruz
1935 Santa Cruz Tramways
1934 Náutico Santa Cruz
1933 Santa Cruz Varzeano
1932 Santa Cruz (Invicto) Íris
1931 Santa Cruz Náutico
1930 Torre América
1929 Torre (Invicto)  Santa Cruz
1928 Sport  Torre
1927 América Torre
1926 Torre Náutico
1925 Sport Torre
1924 Sport Torre e América
1923 Sport América
1922 América Sport
1921 América Santa Cruz
1920 Sport Santa Cruz
1919 América Sport
1918 América Santa Cruz
1917 Sport Santa Cruz
1916 Sport Santa Cruz
1915 Flamengo (Recife) (Invicto) Santa Cruz

Campeões ano a ano: o domínio recente do Sport
Nos últimos anos, o Sport tem reafirmado sua supremacia. Em 2023, 2024 e 2025, o clube levantou o troféu em três temporadas consecutivas, confirmando sua fase dominante e sua força no cenário estadual.

Já o Náutico foi campeão em 2022, interrompendo temporariamente essa sequência. Essas conquistas recentes mantêm a chama da rivalidade acesa e fazem com que cada edição do estadual seja ainda mais aguardada.

Curiosidades históricas do Pernambucano
A seguir você confere alguns dados interessantes sobre os campeonatos do Pernambucano ao longo da história do estadual.

Campeões invictos
Vencer um campeonato já é algo grandioso. Mas conquistar o título sem perder nenhum jogo eleva o feito a outro patamar. Diversos clubes conseguiram esse feito ao longo da história:

Sequências de títulos
Um dos maiores feitos da história do estadual é o hexacampeonato do Náutico, conquistado entre 1963 e 1968. O Sport, por sua vez, emplacou sequências expressivas de títulos em diferentes décadas, como entre 1996 e 2000 e novamente entre 2006 e 2010, consolidando sua hegemonia.

