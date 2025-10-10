Todos os campeões do Campeonato Pernambucano
Veja quem são os maiores vencedores e momentos históricos do estadual
O Campeonato Pernambucano é uma das competições mais tradicionais do nosso país e um dos estaduais mais fortes do Nordeste. Disputado desde 1915, ele é palco de grandes rivalidades, histórias emocionantes e conquistas que marcaram gerações.
Neste conteúdo, você confere todos os campeões do estadual pernambucano, os clubes com mais títulos, curiosidades e feitos memoráveis.
Os maiores campeões da história do Campeonato Pernambucano
O futebol pernambucano é dominado pelos três grandes clubes da capital, conhecidos como o "Trio de Ferro": Sport, Santa Cruz e Náutico. Esses times protagonizaram a maior parte dos títulos e jogos decisivos da história do campeonato.
- O Sport é o maior campeão do torneio, com impressionantes 45 títulos conquistados. O clube rubro-negro mostra consistência ao longo das décadas e segue como referência no estado.
- O Santa Cruz vem logo atrás, com 29 conquistas. O Tricolor do Arruda tem uma das torcidas mais apaixonadas do país e um histórico de viradas históricas.
- O Náutico, tradicional clube alvirrubro, soma 24 títulos e também tem uma trajetória marcante, com sequências invictas.
Títulos por clube – Ranking geral
A lista abaixo mostra a quantidade de títulos conquistados por cada time ao longo da história do Campeonato Pernambucano:
|Clube
|Títulos
|Sport
|45
|Santa Cruz
|29
|Náutico
|24
|América
|6
|Torre
|3
|Tramways
|2
|Salgueiro
|1
|Flamengo-PE
|1
Apesar da hegemonia do Trio de Ferro, outros clubes também deixaram sua marca na história da competição. América, Torre e Tramways, por exemplo, tiveram momentos de destaque nas primeiras décadas do futebol pernambucano.
Todos os campeões do Campeonato Pernambucano de Futebol
Saiba aqui todos os campeões do Pernambucano:
|Ano
|Campeão
|Vice
|2025
|Sport
|Retrô
|2024
|Sport
|Náutico
|2023
|Sport
|Retrô FC
|2022
|Náutico
|Retrô FC
|2021
|Náutico
|Sport
|2020
|Salgueiro
|Santa Cruz
|2019
|Sport
|Náutico
|2018
|Náutico
|Cental
|2017
|Sport
|Salgueiro
|2016
|Santa Cruz
|Sport
|2015
|Santa Cruz
|Salgueiro
|2014
|Sport
|Náutico
|2013
|Santa Cruz
|Sport
|2012
|Santa Cruz
|Sport
|2011
|Santa Cruz
|Sport
|2010
|Sport
|Náutico
|2009
|Sport (Invicto)
|Náutico
|2008
|Sport
|Náutico
|2007
|Sport
|Central
|2006
|Sport
|Santa Cruz
|2005
|Santa Cruz
|Náutico
|2004
|Náutico
|Santa Cruz
|2003
|Sport
|Santa Cruz
|2002
|Náutico
|Santa Cruz
|2001
|Náutico
|Santa Cruz
|2000
|Sport
|Santa Cruz
|1999
|Sport
|Santa Cruz
|1998
|Sport (Invicto)
|Porto
|1997
|Sport
|Porto
|1996
|Sport
|Santa Cruz
|1995
|Santa Cruz
|Náutico
|1994
|Sport
|Náutico
|1993
|Santa Cruz
|Náutico
|1992
|Sport
|Náutico
|1991
|Sport
|Náutico
|1990
|Santa Cruz
|Sport
|1989
|Náutico
|Santa Cruz
|1988
|Sport
|Náutico
|1987
|Santa Cruz
|Sport
|1986
|Santa Cruz
|Sport
|1985
|Náutico
|Santa Cruz
|1984
|Náutico
|Santa Cruz
|1983
|Santa Cruz
|Náutico
|1982
|Sport
|Náutico
|1981
|Sport
|Náutico
|1980
|Sport
|Santa Cruz
|1979
|Santa Cruz
|Náutico
|1978
|Santa Cruz
|Náutico
|1977
|Sport
|Náutico
|1976
|Santa Cruz
|Náutico
|1975
|Sport
|Náutico
|1974
|Náutico
|Santa Cruz
|1973
|Santa Cruz
|Sport
|1972
|Santa Cruz
|Náutico e Sport
|1971
|Santa Cruz
|Sport
|1970
|Santa Cruz
|Náutico
|1969
|Santa Cruz
|Sport
|1968
|Náutico
|Sport
|1967
|Náutico (Invicto)
|Sport
|1966
|Náutico
|Sport
|1965
|Náutico
|Sport
|1964
|Náutico (Invicto)
|Sport
|1963
|Náutico
|Sport
|1962
|Sport
|Santa Cruz
|1961
|Sport
|Náutico
|1960
|Náutico
|Santa Cruz
|1959
|Santa Cruz
|Náutico
|1958
|Sport
|Náutico
|1957
|Santa Cruz (Invicto)
|Sport e Náutico
|1956
|Sport
|Náutico
|1955
|Sport
|Náutico
|1954
|Náutico
|Sport
|1953
|Sport
|Santa Cruz
|1952
|Náutico (Invicto)
|América
|1951
|Náutico
|Sport
|1950
|Náutico
|América
|1949
|Sport
|Santa Cruz
|1948
|Sport
|América
|1947
|Santa Cruz
|América
|1946
|Santa Cruz
|Náutico
|1945
|Náutico
|América
|1944
|América
|Náutico
|1943
|Sport
|Santa Cruz
|1942
|Sport
|Náutico
|1941
|Sport (Invicto)
|América
|1940
|Santa Cruz
|Sport
|1939
|Náutico
|Santa Cruz
|1938
|Sport
|Santa Cruz
|1937
|Tramways (Invicto)
|Santa Cruz
|1936
|Tramways (Invicto)
|Santa Cruz
|1935
|Santa Cruz
|Tramways
|1934
|Náutico
|Santa Cruz
|1933
|Santa Cruz
|Varzeano
|1932
|Santa Cruz (Invicto)
|Íris
|1931
|Santa Cruz
|Náutico
|1930
|Torre
|América
|1929
|Torre (Invicto)
|Santa Cruz
|1928
|Sport
|Torre
|1927
|América
|Torre
|1926
|Torre
|Náutico
|1925
|Sport
|Torre
|1924
|Sport
|Torre e América
|1923
|Sport
|América
|1922
|América
|Sport
|1921
|América
|Santa Cruz
|1920
|Sport
|Santa Cruz
|1919
|América
|Sport
|1918
|América
|Santa Cruz
|1917
|Sport
|Santa Cruz
|1916
|Sport
|Santa Cruz
|1915
|Flamengo (Recife) (Invicto)
|Santa Cruz
Campeões ano a ano: o domínio recente do Sport
Nos últimos anos, o Sport tem reafirmado sua supremacia. Em 2023, 2024 e 2025, o clube levantou o troféu em três temporadas consecutivas, confirmando sua fase dominante e sua força no cenário estadual.
Já o Náutico foi campeão em 2022, interrompendo temporariamente essa sequência. Essas conquistas recentes mantêm a chama da rivalidade acesa e fazem com que cada edição do estadual seja ainda mais aguardada.
Curiosidades históricas do Pernambucano
A seguir você confere alguns dados interessantes sobre os campeonatos do Pernambucano ao longo da história do estadual.
Campeões invictos
Vencer um campeonato já é algo grandioso. Mas conquistar o título sem perder nenhum jogo eleva o feito a outro patamar. Diversos clubes conseguiram esse feito ao longo da história:
- O Sport tem vários títulos invictos, incluindo campanhas memoráveis nas décadas de 1910, 1990 e 2000.
- O Náutico também alcançou o título sem derrotas em mais de uma ocasião.
- Santa Cruz, Torre, Tramways e outros clubes do passado também viveram glórias invictas.
Sequências de títulos
Um dos maiores feitos da história do estadual é o hexacampeonato do Náutico, conquistado entre 1963 e 1968. O Sport, por sua vez, emplacou sequências expressivas de títulos em diferentes décadas, como entre 1996 e 2000 e novamente entre 2006 e 2010, consolidando sua hegemonia.