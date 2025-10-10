A- A+

Todos os campeões do Campeonato Pernambucano Veja quem são os maiores vencedores e momentos históricos do estadual

O Campeonato Pernambucano é uma das competições mais tradicionais do nosso país e um dos estaduais mais fortes do Nordeste. Disputado desde 1915, ele é palco de grandes rivalidades, histórias emocionantes e conquistas que marcaram gerações.

Neste conteúdo, você confere todos os campeões do estadual pernambucano, os clubes com mais títulos, curiosidades e feitos memoráveis.

Os maiores campeões da história do Campeonato Pernambucano

O futebol pernambucano é dominado pelos três grandes clubes da capital, conhecidos como o "Trio de Ferro": Sport, Santa Cruz e Náutico. Esses times protagonizaram a maior parte dos títulos e jogos decisivos da história do campeonato.

O Sport é o maior campeão do torneio, com impressionantes 45 títulos conquistados. O clube rubro-negro mostra consistência ao longo das décadas e segue como referência no estado.

O Santa Cruz vem logo atrás, com 29 conquistas. O Tricolor do Arruda tem uma das torcidas mais apaixonadas do país e um histórico de viradas históricas.

O Náutico, tradicional clube alvirrubro, soma 24 títulos e também tem uma trajetória marcante, com sequências invictas.

Títulos por clube – Ranking geral

A lista abaixo mostra a quantidade de títulos conquistados por cada time ao longo da história do Campeonato Pernambucano:

Clube Títulos Sport 45 Santa Cruz 29 Náutico 24 América 6 Torre 3 Tramways 2 Salgueiro 1 Flamengo-PE 1

Apesar da hegemonia do Trio de Ferro, outros clubes também deixaram sua marca na história da competição. América, Torre e Tramways, por exemplo, tiveram momentos de destaque nas primeiras décadas do futebol pernambucano.

Todos os campeões do Campeonato Pernambucano de Futebol

Saiba aqui todos os campeões do Pernambucano:



Ano Campeão Vice 2025 Sport Retrô 2024 Sport Náutico 2023 Sport Retrô FC 2022 Náutico Retrô FC 2021 Náutico Sport 2020 Salgueiro Santa Cruz 2019 Sport Náutico 2018 Náutico Cental 2017 Sport Salgueiro 2016 Santa Cruz Sport 2015 Santa Cruz Salgueiro 2014 Sport Náutico 2013 Santa Cruz Sport 2012 Santa Cruz Sport 2011 Santa Cruz Sport 2010 Sport Náutico 2009 Sport (Invicto) Náutico 2008 Sport Náutico 2007 Sport Central 2006 Sport Santa Cruz 2005 Santa Cruz Náutico 2004 Náutico Santa Cruz 2003 Sport Santa Cruz 2002 Náutico Santa Cruz 2001 Náutico Santa Cruz 2000 Sport Santa Cruz 1999 Sport Santa Cruz 1998 Sport (Invicto) Porto 1997 Sport Porto 1996 Sport Santa Cruz 1995 Santa Cruz Náutico 1994 Sport Náutico 1993 Santa Cruz Náutico 1992 Sport Náutico 1991 Sport Náutico 1990 Santa Cruz Sport 1989 Náutico Santa Cruz 1988 Sport Náutico 1987 Santa Cruz Sport 1986 Santa Cruz Sport 1985 Náutico Santa Cruz 1984 Náutico Santa Cruz 1983 Santa Cruz Náutico 1982 Sport Náutico 1981 Sport Náutico 1980 Sport Santa Cruz 1979 Santa Cruz Náutico 1978 Santa Cruz Náutico 1977 Sport Náutico 1976 Santa Cruz Náutico 1975 Sport Náutico 1974 Náutico Santa Cruz 1973 Santa Cruz Sport 1972 Santa Cruz Náutico e Sport 1971 Santa Cruz Sport 1970 Santa Cruz Náutico 1969 Santa Cruz Sport 1968 Náutico Sport 1967 Náutico (Invicto) Sport 1966 Náutico Sport 1965 Náutico Sport 1964 Náutico (Invicto) Sport 1963 Náutico Sport 1962 Sport Santa Cruz 1961 Sport Náutico 1960 Náutico Santa Cruz 1959 Santa Cruz Náutico 1958 Sport Náutico 1957 Santa Cruz (Invicto) Sport e Náutico 1956 Sport Náutico 1955 Sport Náutico 1954 Náutico Sport 1953 Sport Santa Cruz 1952 Náutico (Invicto) América 1951 Náutico Sport 1950 Náutico América 1949 Sport Santa Cruz 1948 Sport América 1947 Santa Cruz América 1946 Santa Cruz Náutico 1945 Náutico América 1944 América Náutico 1943 Sport Santa Cruz 1942 Sport Náutico 1941 Sport (Invicto) América 1940 Santa Cruz Sport 1939 Náutico Santa Cruz 1938 Sport Santa Cruz 1937 Tramways (Invicto) Santa Cruz 1936 Tramways (Invicto) Santa Cruz 1935 Santa Cruz Tramways 1934 Náutico Santa Cruz 1933 Santa Cruz Varzeano 1932 Santa Cruz (Invicto) Íris 1931 Santa Cruz Náutico 1930 Torre América 1929 Torre (Invicto) Santa Cruz 1928 Sport Torre 1927 América Torre 1926 Torre Náutico 1925 Sport Torre 1924 Sport Torre e América 1923 Sport América 1922 América Sport 1921 América Santa Cruz 1920 Sport Santa Cruz 1919 América Sport 1918 América Santa Cruz 1917 Sport Santa Cruz 1916 Sport Santa Cruz 1915 Flamengo (Recife) (Invicto) Santa Cruz

Campeões ano a ano: o domínio recente do Sport

Nos últimos anos, o Sport tem reafirmado sua supremacia. Em 2023, 2024 e 2025, o clube levantou o troféu em três temporadas consecutivas, confirmando sua fase dominante e sua força no cenário estadual.

Já o Náutico foi campeão em 2022, interrompendo temporariamente essa sequência. Essas conquistas recentes mantêm a chama da rivalidade acesa e fazem com que cada edição do estadual seja ainda mais aguardada.

Curiosidades históricas do Pernambucano

A seguir você confere alguns dados interessantes sobre os campeonatos do Pernambucano ao longo da história do estadual.

Campeões invictos

Vencer um campeonato já é algo grandioso. Mas conquistar o título sem perder nenhum jogo eleva o feito a outro patamar. Diversos clubes conseguiram esse feito ao longo da história:

O Sport tem vários títulos invictos, incluindo campanhas memoráveis nas décadas de 1910, 1990 e 2000.

O Náutico também alcançou o título sem derrotas em mais de uma ocasião.

Santa Cruz, Torre, Tramways e outros clubes do passado também viveram glórias invictas.

Sequências de títulos

Um dos maiores feitos da história do estadual é o hexacampeonato do Náutico, conquistado entre 1963 e 1968. O Sport, por sua vez, emplacou sequências expressivas de títulos em diferentes décadas, como entre 1996 e 2000 e novamente entre 2006 e 2010, consolidando sua hegemonia.

