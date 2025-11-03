A- A+

RIO DE JANEIRO Todos os corpos de megaoperação são liberados e perícia do IML é oficialmente encerrada Defensoria Pública acompanhou a identificação e liberação de cadáveres

Todos os 117 corpos de suspeitos mortos na megaoperação feita pelas polícias do Rio de Janeiro na última terça-feira (28) nos complexos da Penha e do Alemão foram liberados para sepultamento. A informação foi confirmada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que acompanhou a identificação e a liberação no Instituto Médico Legal (IML).



Durantes os dias seguintes à operação mais letal da história do Rio, mães e familiares dos mortos estiveram no local para identificação dos corpos. A perícia do órgão está agora oficialmente encerrada.

A Defensoria também trabalhou no pedido de isenção de valores para o sepultamento dos cadáveres por famílias de baixa renda, nos cemitérios municipais. Até sábado, ao menos 40 corpos já haviam sido enterrados. A maioria deles no Cemitério de Inhaúma, também na Zona Norte do Rio de Janeiro.





Dezenas dos mortos eram de outros estados do país, como Bahia, Pará, Espírito Santo, entre outros. Dos 109 identificados até o sábado, nenhum deles havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) na investigação que embasou a ação policial. No entanto, ao menos 42 dos mortos identificados tinham algum mandado de prisão em aberto.

