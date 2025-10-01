Qua, 01 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Manifestações

Todos os militares retidos nos protestos indígenas do Equador foram libertados, diz ministro

Desde 22 de setembro, grupos indígenas bloqueiam estradas com troncos, pedras e pneus em protesto contra a eliminação dos subsídios ao diesel, o que elevou o preço do diesel em 56%, um golpe para a economia rural

Reportar Erro
Protestos pelo aumento do preço do dieselProtestos pelo aumento do preço do diesel - Foto: Rodrigo Buendia / AFP

O ministro da Defesa do Equador, Gian Carlo Loffredo, anunciou nesta quarta-feira (1º) a libertação dos 16 militares retidos durante protestos indígenas contra o governo.

Desde 22 de setembro, grupos indígenas bloqueiam estradas com troncos, pedras e pneus em protesto contra a eliminação dos subsídios ao diesel, o que elevou o preço do diesel em 56%, um golpe para a economia rural.

O governo informou que 17 soldados foram "sequestrados" e, na terça-feira, o Exército anunciou a libertação de quatro deles. Mas o Ministério da Defesa informou à AFP que apenas um havia sido recuperado na segunda-feira.
 

Leia também

• Secretário-geral da ONU pede respeito aos direitos humanos em protestos no Equador

• Indígenas iniciam greve nacional no Equador e escalam crise política

• Tribunal suspende referendo de Noboa para instalar Constituinte

"Ontem (terça-feira), tarde da noite, eles foram recuperados, foram entregues", disse Loffredo em entrevista a uma emissora de rádio. "Estamos realizando uma análise médica para determinar o estado de saúde deles", acrescentou.

Os militares foram detidos no domingo em meio a violentos confrontos com manifestantes, nos quais um indígena morreu.

O presidente Daniel Noboa afirma que entre os manifestantes há infiltrados de máfias como a gangue venezuelana Tren de Aragua, embora não tenha detalhado essa acusação.

O aumento dos preços dos combustíveis levou a violentos protestos indígenas durante os governos dos presidentes Lenín Moreno e Guillermo Lasso em 2019 e 2022, respectivamente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter