Seg, 02 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Todos que achávamos que poderiam assumir o poder no Irã morreram, afirma Trump

Todas as lideranças que haviam sido identificadas para assumir o comando do Irã após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, no sábado (28), morreram em decorrência da ofensiva

Reportar Erro
O Aiatolá Ali Khamenei, e o Presidente dos EUA, Donald TrumpO Aiatolá Ali Khamenei, e o Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Várias Fontes / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que todas as lideranças que haviam sido identificadas para assumir o comando do Irã após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, no sábado, 28, morreram em decorrência da ofensiva.

"Não será ninguém que pensávamos, porque todos estão mortos. O segundo e terceiro na linha de sucessão morreram", disse Trump, em entrevista ao jornalista Jonathan Karl, divulgada pelas redes sociais.

Leia também

• Ataques americanos e israelenses deixam 27 mortos no noroeste do Irã

• Netanyahu afirma que ofensiva contra o Irã será intensificada

• TV estatal do Irã informa ter sido alvo de bombardeios

Trump afirmou também que matou o aiatolá antes que fosse morto pelo regime iraniano. "Eles tentaram duas vezes. Bem, eu o peguei primeiro", disse o americano, em referência a um episódio de 2024.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter