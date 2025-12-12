A- A+

INVESTIGAÇÃO Toffoli tira da CPI do INSS dados bancários e fiscais de Daniel Vorcaro, do Banco Master Empresário é investigado e chegou a ser preso por suspeitas de fraude e organização criminosa

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira, 12, que os documentos relacionados a quebras de sigilos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, solicitados pela CPI do INSS não fiquem disponíveis ao colegiado

Os relatórios de informações fiscais, bancárias e telemáticas do empresário investigado deverão ser entregues diretamente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Os documentos deverão ficar sob a guarda de Alcolumbre até "até posterior deliberação pelo STF", segundo a decisão de Toffoli.

No último 4, a CPI do INSS aprovou a quebra de sigilos e a convocação de Vorcaro para depoimentos. A comissão queria esclarecer a atuação do Master com produtos financeiros, como o empréstimo consignado, a aposentados e pensionistas.

O empresário é investigado e chegou a ser preso por suspeitas de fraude e organização criminosa em um suposto esquema de emissão de R$ 12 bilhões em créditos falsos.

A decisão de Toffoli foi tomada em uma reclamação que pedia a anulação das quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal de Vorcaro e outros investigados que foram aprovadas pela CPI.

O ministro negou o pedido, mas restringiu o acesso aos dados que já começaram a ser recebidos pela comissão de inquérito formada por deputados e senadores.

O presidente da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), chamou a decisão de "estranha" e "grave". "Sempre que se afasta da CPI o acesso a documentos essenciais, enfraquece-se a investigação e amplia-se a desconfiança da sociedade sobre o que se tenta ocultar".

O parlamentar disse ainda que a retirada dos documentos da CPI, além de enfraquecer a investigação, "cria um precedente extremamente perigoso de interferência externa" em um instrumento do Parlamento.

Toffoli é o relator da investigação sobre as suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Nos últimos dias, envolveu-se em uma polêmica depois de o jornal O Globo revelar que ele viajou para Lima, no Peru, em um avião privado no qual também estava um dos advogados do caso Master.

O processo ainda não havia sido distribuído ao gabinete de Toffoli quando os dois embarcaram rumo ao Peru para assistir ao último jogo da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras. A distribuição foi feita por sorteio depois. Coube ao relator colocar o processo em sigilo.



