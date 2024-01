A- A+

higiene Tomar banho de manhã ou no fim do dia? Médico viraliza nas redes ao reacender a questão no TikTok Duchas à noite têm três vantagens; uma delas é que a água quente aciona a melatonina, que é um hormônio de indução do sono

Tomar banho de manhã ou à noite, eis a questão. A rixa entre os times que preferem uma ducha antes de dormir ou que não saem de casa jogar uma água no corpo não é de hoje, mas um médico norte-americano reacendeu a polêmica com um vídeo do TikTok.

O médico de atenção primária Jason Singh mora em Virgínia, nos Estados Unidos. Na sua conta, com mais de 88 mil seguidores, Singh publicou um vídeo que tem mais de 700 mil visualizações, em que explica as vantagens dos banhos noturnos e matutinos.

Segundo ele, duchas à noite têm três vantagens. A primeira é que a água quente aciona a melatonina, que é um hormônio de indução do sono.

"À medida que você se enxuga, seu corpo esfria até a temperatura apropriada. Quando combinadas, essas duas coisas fazem a transição para um sono melhor" acrescenta.

Singh também diz que tomar banhos noturnos ajuda a limpar poluentes, suor e odores acumulados durante o dia. Por fim, para quem tem pele seca, uma ducha à noite é a melhor maneira de hidratar a pele. Como as células se reparam neste período, a umidade da pele é reposta, e o efeito dura mais.

"Agora, para quem prefere tomar banho de manhã, sabemos que o corpo pode acumular germes, como bactérias e fungos, através do suor e pele descascando. O subproduto disso cria um odor e duchas matutinas limpam as secreções bacterianas e da pele" contrapõe o médico.

A conclusão de Singh é que banhos à noite têm mais benefícios e é o mais adequado. Porém, a qualidade de jogar água no corpo de manhã é significativa.

Afinal, existe uma resposta certa?

Assim como para o médico, de forma geral, especialistas afirmam que não há uma recomendação médica do melhor momento para tomar banho. O que realmente importa é a qualidade do banho, ou seja, lavar bem todas as partes do corpo com sabonete neutro e água morna.

Banhos muito quentes ressecam a pele, já que eliminam a camada de gordura natural do corpo. Ela também tem um papel importante, por proteger a pele de infecções cutâneas, dermatites e microrganismos externos.

Quantos banhos são ideais?

Tomar mais de um banho por dia não é incomum, principalmente em dias muito quentes. Além da temperatura, outro fator que influencia a quantidade de banho é a atividade diária: pessoas mais sedentárias tendem a tomar menos duchas do que quem é mais ativo.

Não existe um número ideal de banhos diários, mas tomar muitas chuveiradas também pode ressecar a pele, o que exige cautela. Por outro lado, ficar um longo período sem banho favorece a proliferação de bactérias em regiões úmidas e abafadas, como axilas, virilhas e pés, o que gera um odor desagradável.

