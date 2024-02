Tomar complexo B previne dengue? Especialistas explicam

A- A+

O aumento nos casos de dengue no Brasil traz de volta uma dúvida antiga e frequente: tomar vitaminas do complexo B ajuda a prevenir a doença? Os defensores dessa prática afirmam que a pessoa que ingere esse composto não será picado pelo mosquito Aedes aegypti e, portanto, não há possibilidade de contrair a doença.

No entanto, especialistas são categóricos em dizer que o método não funciona.

— Não tem a menor evidência científica comprovando que complexo B protege contra a dengue — afirma o infectologista Alexandre Naime Barbosa, professor da Unesp e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).

Em publicação nas redes sociais, o Ministério da Saúde afirma que embora as vitaminas do complexo B sejam importantes para o funcionamento adequado do corpo, não existe nenhuma comprovação científica que suporte a hipótese de que elas tenham efeito direto na prevenção ou tratamento da doença.

A bióloga Denise Valle, especialista em Aedes aegypti, e pesquisadora do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) reforça que a estratégia não funciona e alerta para os riscos.



— Todos esses mitos, como tomar vitaminas do complexo B, jogar borra de café nas plantas ou jogar cloro nos ralos, além de terem uma uma eficácia controversa ou parcial, têm o risco de dar uma falsa sensação de segurança e deixam as pessoas mais mais expostas.

A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti infectado pelo vírus da dengue. A única forma de prevenir a doença é evitar a picada do mosquito. Isso pode ser feito por meio do uso frequente de repelentes, da vacina, do uso de redes de proteção contra mosquitos em casa e ao evitar a multiplicação do mosquito ao não deixar água parada em casa.

