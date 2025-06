Tomates são recolhidos nos EUA por risco de doença grave e morte; entenda o que é a infecção

A- A+

A Food and Drug Administration (FDA), responsável pela regulamentação de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos, atualizou um recall em andamento de tomates distribuídos em três estados do país para seu alerta mais severo, dizendo que há uma probabilidade maior de que a contaminação potencial por salmonella possa levar a "consequências adversas graves à saúde ou morte".

É improvável que os consumidores encontrem tomates frescos do lote recolhido, mas a bactéria pode sobreviver por semanas em ambientes secos e meses em ambientes úmidos, como o congelador, de acordo com o FDA.

Os tomates, que foram vendidos em embalagens pequenas, de três unidades, e grandes, de até 11 quilos, foram distribuídos entre 23 e 28 de abril para a Geórgia, Carolina do Norte e Carolina do Sul sob o nome H&C Farms Label.

Eles foram recolhidos voluntariamente no início de maio por possível contaminação por salmonella. Nenhum caso de pessoa contaminada e doente foi relatado na época. O recall foi atualizado na última quarta-feira para a Classe I, que a FDA descreve como "uma situação na qual há uma probabilidade razoável de que o uso ou a exposição a um produto violador cause consequências adversas graves à saúde ou morte".

A possível fonte de contaminação não foi imediatamente identificada. A Williams Farms Repack, empresa sediada na Carolina do Sul que distribuiu os tomates, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário no sábado. A H&C Farms não quis comentar no sábado.

O que é a infecção por salmonella?

A infecção causada pela bactéria do gênero salmonella, que pode desencadear sintomas como febre, diarreia, dor abdominal, calafrios e mal-estar que podem durar dias. Segundo o Ministério da Saúde, esses sintomas podem surgir entre 6 e 72 horas (usualmente entre 12 e 36 horas) após o consumo do alimento contaminado e costumam permanecer por cerca de 2 a 7 dias.

A exposição à salmonella pode ser mortal, especialmente em adultos com mais de 65 anos, crianças menores de 5 anos e pessoas com sistema imunológico comprometido, que apresentam maior risco de doenças graves.

A exposição à salmonela, geralmente proveniente de alimentos contaminados, adoece mais de 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos a cada ano e é responsável por mais de 400 mortes anualmente. No Brasil, de 2016 a 2019, foram registrados 626 surtos de intoxicação alimentar, dentre os quais quase 15% dos casos foram causados pela salmonella, segundo um boletim epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde.

