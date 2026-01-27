Trecho da BR-101 onde ocorreu tombamento de caminhão em Paulista é liberado
Um caminhão que transportava madeira tombou na madrugada desta terça-feira (27); ninguém ficou ferido
Bloqueada desde a madrugada desta terça-feira (27), o trecho da BR-101 onde ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava madeira foi liberado totalmente para circulação de veículos por volta das 21h20.
O acidente foi registrado às 4h no quilômetro 51 da BR-101, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), no viaduto do Hospital Miguel Arraes.
Leia também
• Secretaria de Defesa Social alerta população sobre golpe cibernético no WhatsApp
• Prédio onde houve desabamento não tem patologia que comprometa estrutura, diz Defesa Civil do Recife
• Neoenergia realiza a última vistoria para o desfile do Galo da Madrugada nesta terça-feira (27)
Ninguém ficou ferido e o motivo do tombamento, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi a perda de controle do veículo por parte do motorista.
A corporação destacou que foi realizado o teste do bafômetro e o resultado foi normal.
O trecho ficou com apenas uma faixa liberada durante a manhã, tarde e parte da noite desta terça. O trânsito em direção ao município de Abreu e Lima ficou lento ao longo do dia.
No sentido contrário ao do acidente, as duas faixas ficaram com a movimentação livre sem prejuízo aos condutores.
A atuação da PRF para a liberação da circulação de veículos ocorreu em duas etapas. Primeiro, houve a retirada completa da carga e, em seguida, foi possível destombar o caminhão.
Orientações
A Polícia Rodoviária Federal disponibiliza orientações aos condutores para uma direção com segurança nas rodovias federais.
Entre os principais cuidados, estão a necessidade de estar bem descansado, manter a manutenção do veículo em dia, respeitar os limites de velocidade de cada trecho e trafegar a uma distância segura dos demais veículos.
Em caso de emergência em rodovia federal, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191.