Acidente Trecho da BR-101 onde ocorreu tombamento de caminhão em Paulista é liberado Um caminhão que transportava madeira tombou na madrugada desta terça-feira (27); ninguém ficou ferido

Bloqueada desde a madrugada desta terça-feira (27), o trecho da BR-101 onde ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava madeira foi liberado totalmente para circulação de veículos por volta das 21h20.

O acidente foi registrado às 4h no quilômetro 51 da BR-101, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), no viaduto do Hospital Miguel Arraes.

Ninguém ficou ferido e o motivo do tombamento, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi a perda de controle do veículo por parte do motorista.

A corporação destacou que foi realizado o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

O trecho ficou com apenas uma faixa liberada durante a manhã, tarde e parte da noite desta terça. O trânsito em direção ao município de Abreu e Lima ficou lento ao longo do dia.

No sentido contrário ao do acidente, as duas faixas ficaram com a movimentação livre sem prejuízo aos condutores.

A atuação da PRF para a liberação da circulação de veículos ocorreu em duas etapas. Primeiro, houve a retirada completa da carga e, em seguida, foi possível destombar o caminhão.

Orientações

A Polícia Rodoviária Federal disponibiliza orientações aos condutores para uma direção com segurança nas rodovias federais.

Entre os principais cuidados, estão a necessidade de estar bem descansado, manter a manutenção do veículo em dia, respeitar os limites de velocidade de cada trecho e trafegar a uma distância segura dos demais veículos.

Em caso de emergência em rodovia federal, a PRF pode ser acionada pelo telefone 191.



