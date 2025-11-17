A- A+

SEQUESTRO NO RODOANEL 'Tomei muito chute na costela', conta motorista amarrado com falsos explosivos no Rodoanel Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, ele relatou as agressões que sofreu antes de ser amarrado com falsos explosivos

Dener Laurito dos Santos, de 52 anos, teve o caminhão sequestrado e usado para bloquear um trecho do Rodoanel na semana passada, na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, ele relatou as agressões que sofreu antes de ser amarrado com falsos explosivos.

"Tomei muito chute na costela, pisaram no meu pé, no meu joelho, torceram meu braço", disse o condutor. Ele disse não recordar do momento em que os criminosos colocaram falsa bomba. "O caminhão tem cortina. Eu fui colocado no caminhão. Eu só escutava barulho Fechou e não se movia".

Natural de Ribeirão Pires e colaborador da transportadora Sitrex, Dener contou que estava em viagem desde 12 de outubro. Ele saiu de Quatro Barras, no Paraná, com uma carga de explosivos destinada ao Peru, e retornava para casa quando foi abordado pelos assaltantes.

Na entrevista, ele disse que uma caminhonete se aproximou e um homem que estava na caçamba atirou uma pedra contra o para-brisa do caminhão. Na sequência, os criminosos subiram na cabine, amarraram Dener e o mantiveram sob ameaça. Eles exigiram que o caminhoneiro ligasse para a empresa, com a intenção de sequestrar outro funcionário e roubar a carga.

Na altura do quilômetro 45 do Rodoanel, os suspeitos o obrigaram a atravessar o veículo na pista, bloqueando a via, conforme a vítima relatou à polícia. Dener chegou a ter as mãos amarradas, mas depois de ficar sozinho conseguiu entrar em contato com o Centro de Controle Operacional da rodovia. Ele relatou que havia sido sequestrado e que os criminosos haviam deixado explosivos na carreta - posteriormente identificados como falsos.

Aos policiais, o motorista teria dito que o grupo pretendia usar o caminhão para transportar armas de fogo até o Rio de Janeiro. O veículo estava vazio e não há informações de que os supostos assaltantes tenham levado algum pertence da vítima no crime.

Ao Estadão, o comandante do Batalhão de Operações Especiais, Gustavo Packer Mercadante, afirmou que ainda não está claro como a abordagem foi feita, qual era o objetivo dos criminosos e o motivo de o veículo ter sido deixado atravessado na pista.

Dener foi resgatado e, após ser retirado do caminhão, chegou a desmaiar. Em nota, a transportadora Sitrex, responsável pelo veículo, informou que o caminhão estava vazio e que a carga havia sido entregue a um cliente. A Sitrex também não confirmou o ponto de partida da viagem, mas afirmou que Dener "cumpriu adequadamente todos os procedimentos legais e de segurança", incluindo os períodos de descanso e o respeito aos limites de velocidade.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado afirmou que o Setor de Investigações Gerais (SIG) de Taboão da Serra apura todas as circunstâncias do caso e que a Polícia Civil analisa imagens de câmeras de segurança e realiza outras diligências para identificar os envolvidos.



