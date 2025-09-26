Tony Blair pode liderar futura autoridade de transição em Gaza
Uma fonte próxima ao ex-primeiro-ministro confirmou que ele está trabalhando em um projeto para acabar com o conflito
O ex-líder trabalhista, que governou o Reino Unido entre 1997 e 2007, teve conversas com o governo Trump e outros representantes sobre o futuro do território palestino após a guerra.
A BBC e a revista The Economist indicaram que Blair pode liderar essa futura autoridade com o apoio da ONU e de países do Golfo. O Financial Times afirmou que o ex-líder, mediador para a paz no Oriente Médio entre 2007 e 2015, teria solicitado fazer parte do conselho de supervisão.
A fundação de Tony Blair, ou Instituto Tony Blair para Mudança Global, não quis comentar essas reportagens à AFP.
Além disso, qualquer transição de governo deveria transferir o poder para a Autoridade Palestina, com sede em Ramallah, Cisjordânia, segundo a fonte.
De acordo com The Economist, esse órgão, denominado "Autoridade Internacional de Transição em Gaza", solicitará um mandato da ONU para ser reconhecido como "a autoridade cinco política e jurídica suprema" durante anos, antes de transferir o controle para os palestinos.
Em um primeiro momento, estaria sediado no Egito, antes de se mudar para a Faixa de Gaza quando as condições de segurança o permitissem, segundo a BBC.
Yosi Cohen, ex-chefe do Mossad, declarou nesta sexta-feira à rádio da BBC que “adora” a ideia, qualificando Tony Blair como uma “pessoa formidável”.