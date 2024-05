A- A+

cultura Tony Ramos recebe alta de CTI e segue tratamento em hospital após cirurgias no cérebro Ator é mantido em observação médica, com quadro de saúde estável; ele está lúcido e "em plena recuperação", como informa boletim

Tony Ramos recebeu alta, nesta quarta-feira (22), do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. O ator, de 75 anos, segue internado no local — sob observação — após a realização de duas cirurgias no cérebro, em decorrência de um hematoma subdural e de distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O quadro de saúde do artista é estável, como apurou o Globo.

Em comunicado à imprensa, a assessoria de imprensa do hospital informa que, já fora do CTI, Tony Ramos "continua em evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação". Os responsáveis por seu tratamento reforçam que ele "está lúcido e seu estado de saúde é estável".

O ator está no local desde a noite da última quinta-feira (16), quando se sentiu mal e foi submetido a uma cirurgia no cérebro para a realização de drenagem de hematoma subdural. De lá pra cá, Tony vem apresentando "significativa melhora", como informam os responsáveis por seu tratamento.

O hematoma subdural acontece quando há um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. O problema costuma ocorrer, na maioria dos casos, após uma pancada na cabeça. Entre os sintomas, estão dor de cabeça intensa, vômitos, fala arrastada e confusão mental. A condição, no entanto, pode também não apresentar sintomas.

Tony Ramos, que completou seis décadas de carreira este ano, esteve no elenco da novela " Terra e paixão" (2023) e estava filmando "A lista", longa inédito de José Alvarenga Jr. protagonizado por Lilia Cabral. Além do trabalho no cinema, Tony estava em cartaz nos palcos de São Paulo, junto à atriz Denise Fraga, com a peça "O que só sabemos juntos", que estreou no final de abril e seguiria até 28 de julho, no Teatro Tuca, antes de seguir para Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

No último fim de semana, Lidiane Barbosa, que é casada com Tony Ramos, ressaltou que o marido já consegue se comunicar perfeitamente. E celebrou o fato de ele estar se recuperando bem. "O susto foi muito grande, mas ele está ótimo. Já está falando. Foi um sucesso. Deus sabe o que faz, foi na hora certa. Ele está bem mesmo. A cirurgia foi maravilhosa. Foi uma beleza. Foi um sucesso, graças a Deus", afirmou Lidiane, em entrevista ao SBT.

Num vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a atriz Denise Fraga também comentou a recuperação do colega. "Queria agradecer o carinho de vocês. A vida prega peças na gente, mas foi um susto. Eu estou muito aliviada. A gente acabou de estar com o Tony no hospital. Ele está muito bem. A cirurgia foi um sucesso. Ele está falando, está fazendo piada", relatou a atriz.

