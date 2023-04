Top 5: quais são os jogos de cassino mais populares?

A- A+

Mais do que um espaço especializado em jogos e lazer, os cassinos se tornaram ao longo do tempo um grande mercado no universo do entretenimento. Desde a inauguração do primeiro estabelecimento dedicado a essa finalidade, em 1638, em Veneza, na Itália, o segmento passou por grandes transformações e se consolidou em diferentes partes do mundo.

Hoje, tanto nos cassinos físicos quanto nas plataformas digitais, a procura por esse tipo de atividade segue em alta, e cinco modalidades se destacam entre as mais buscadas pelos jogadores. Cada uma delas possui suas próprias características e níveis de habilidade, mas todas têm em comum a capacidade de prender a atenção e proporcionar uma experiência emocionante e divertida.

Poker

Reconhecido como uma modalidade esportiva intelectual pela Associação Internacional dos Esportes da Mente, o poker é um dos jogos de cartas mais populares do planeta. Seu crescimento nos últimos anos muito tem a ver com ascensão das plataformas online, que expandiram seu alcance para todos os tipos dispositivos, como celulares, tablets e computadores.

Com diferentes modos de jogo, o poker pode ser dividido em três categorias: Draw (cinco cartas fechadas e três trocas), Stud (mistura de cartas abertas e fechadas) e Flop (duas cartas fechadas na mão e cinco abertas na mesa). Dentre as variações mais populares do jogo estão o Texas Hold'em e Omaha (ambas da vertente Flop) e a Seven-Card Stud (variação da Stud).

Blackjack

Também um dos queridinhos dos cassinos físicos e online, o black jack tem como principal objetivo alcançar uma pontuação total mais próxima de 21 do que a mão do dealer, sem exceder esse valor. Dentro desse contexto, cada carta do jogo tem um peso: as peças numéricas de 2 a 10 equivalem ao seu número, enquanto as figuras (valete, rainha e rei) valem 10 e o ás pode valer 1 ou 11, dependendo da escolha do jogador.

Dentre as variações do blackjack, as mais populares são os modelos europeu (jogado com dois baralhos franceses de 56 cartas) e americano (que utiliza de seis a oito baralhos franceses). Além delas, existem outras vertentes famosas, como a Switch (na qual o jogador recebe duas mãos e pode trocar a segunda carta de cada mão), Pontoon (similar ao jogo original, mas com algumas regras diferentes) e Spanish 21 (que usa um baralho de 48 cartas, excluindo os quatro 10).

Um dos mais tradicionais jogos de cassino de todos os tempos, as máquinas caça-níqueis se transformaram e ganharam também suas versões digitais, conhecidas como slot machines. Sua principal diferença se dá pelos conceitos tecnológicos, como animações e gráficos modernos, bem como por seus recursos inovativos como jogos bônus, rodadas grátis, jackpots progressivos e multiplicadores de apostas.

Dentre os tipos de slots existentes, se destacam os modelos Clássicos (com três bobinas e número limitado de linhas de pagamento), Slots de Vídeo (com cinco ou mais cilindros e muitas linhas de pagamento), Slots Progressivos (que se dá pelo aumento gradativo dos valores em disputa), Slots de 243 Formas de Ganhar (nome bem sugestivo), Slots de Marca (que apresentam gráficos e animações temáticos) e Slots Móveis (desenvolvidos para dispositivos móveis).

Roleta

Criado na França, ainda no século XVII, o primeiro protótipo de uma roleta ganhou adaptações ao longo do tempo e se tornou um grande sucesso da indústria do entretenimento. Seja nos cassinos físicos mais tradicionais do mundo ou nas páginas da internet, o jogo atrai aficionados de todas as partes e cada variante sua se consolidou em uma determinada região do mundo.

Hoje, existem quatro variantes mais famosas do jogo. A Roleta Americana possui 38 casas (do 0 a 36 e mais o espaço 00), enquanto a Europeia tem uma célula a menos, excluindo o 00. Já a Roleta Francesa é considerada a versão original e possui regras opcionais como a “La Partage” e a “En Prison”. Por fim, a Mini Roleta é utilizada principalmente nos cassinos online e possui somente 13 casas, do zero simples ao 12.

Bacará

Apesar de ser ligeiramente similar ao blackjack, o bacará ou baccarat (não confundir com os cristais Baccarat), se difere pelas suas regras. Nesta modalidade, os jogadores apostam se a mão do jogador ou a do banqueiro terá um valor mais próximo de 9, sem a possibilidade de pedir mais cartas. Nesse contexto, as peças numéricas de 2 a 9 têm seus valores nominais, enquanto o ás vale 1 e as figuras (valete, rainha, rei) e o 10 correspondem a zero.

Dentre algumas das variações do bacará que podem ser encontradas nos cassinos, uma das mais populares é o Mini Bacará, uma versão simplificada do jogo original, com regras mais simples e uma mesa menor. Já o Punto Banco é um modelo americano jogado com seis baralhos e o Chemin de Fer, de origem europeia, possibilita que os jogadores disputem entre si, assumindo a posição do banqueiro em turnos.

