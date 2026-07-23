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Aquecimento Global Tóquio registra recorde de hospitalizações por calor em um único dia desde 2010 Nesta quinta-feira (23), pelo menos seis localidades registraram temperaturas acima de 40°C,

Tóquio registrou, na quarta-feira, o maior número de hospitalizações relacionadas ao calor em um único dia desde 2010, informaram os serviços de emergência nesta quinta-feira (23), enquanto a onda de calor deixou pelo menos 14 mortos no Japão na última semana.

Nesta quinta-feira (23), pelo menos seis localidades registraram temperaturas acima de 40°C, um dia apelidado de "kokushobi" pela Agência Meteorológica do Japão (JMA), um neologismo que pode ser traduzido como "dia de calor extremo" ou "dia de calor escaldante".

O termo foi criado para chamar a atenção do público para os alertas de calor, embora não desencadeie nenhuma medida oficial em nível nacional.

A temperatura mais alta foi registrada em Hamamatsu, na província de Shizuoka (centro do Japão), com 41,1°C. A cidade de Toyota, na província vizinha e sede da montadora de mesmo nome, atingiu 40,8°C.

Segundo uma análise da AFP com base em dados da JMA, temperaturas acima de 35°C foram registradas em 38 das 47 prefeituras do Japão, principalmente nas regiões central e sul. Kyoto e Nagoya chegaram perto dos 40°C, enquanto Tóquio atingiu 36,9°C.

Os bombeiros da capital relataram que 453 pessoas foram hospitalizadas na quarta-feira com problemas relacionados ao calor em toda a cidade, o maior número desde que os registros começaram em 2010. Os serviços de emergência também atingiram um nível sem precedentes em pelo menos 63 anos.

Os bombeiros de Tóquio atenderam a 3.612 ocorrências na quarta-feira, um recorde desde que os registros começaram em 1963, segundo um porta-voz.

Dos hospitalizados naquele dia, uma pessoa morreu, quatro permanecem em estado crítico e 18 estão em estado grave dentro dos limites administrativos de Tóquio, uma cidade com cerca de 14 milhões de habitantes.

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