Torcedor chileno é acusado de injúria racial após confusão em Copacabana

Um torcedor do Universidad de Chile foi acusado de injúria racial por ambulantes na noite da terça-feira, na altura do Posto 4, na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o estrangeiro com o rosto ensanguentado após a briga. O caso foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para atender a uma ocorrência de injúria racial em um estabelecimento comercial na orla. No local, as vítimas relataram que um homem de nacionalidade chilena, após discordar do valor cobrado pelo consumo, proferiu palavras ofensivas e de cunho racista.





Moradores relataram que a presença dos torcedores estrangeiros se estendeu pela madrugada, com fogos de artifício sendo ouvidos até as 4h da manhã desta quarta. Em um comentário nas redes sociais, uma moradora reclamou do incômodo:

"São eles que estão soltando fogos a madrugada inteira? Duas noites seguidas sendo impossível dormir até 4h30 da manhã, fora que todos os cachorros começam a latir assustados! Absurdo demais", escreveu a usuária @bihlucas.

A movimentação dos torcedores chilenos na cidade está ligada ao jogo da Copa Libertadores entre Universidad de Chile e Botafogo, realizado na noite de terça-feira, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio. Após a derrota por 1 a 0, parte da torcida teria seguido para as praias da Zona Sul, onde a confusão foi registrada.

