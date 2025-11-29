A- A+

ACIDENTE Torcedor do Palmeiras morre em acidente em Lima, na véspera da final da Libertadores com Flamengo Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, chocou a cabeça contra uma ponte enquanto o ônibus de passeio em que estava passava por baixo da estrutura, segundo a mídia local

Poucas horas antes da final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (29), um torcedor brasileiro morreu após bater a cabeça em uma ponte na Costa Verde, no bairro de Barranco, no "Circuito de Playas", em Lima, no Peru, sede da decisão do torneio. Ele havia chegado ao país há poucos dias para acompanhar o duelo.

Segundo o jornal peruano El Comércio, o torcedor se chama Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos. Testemunhas do incidente indicaram que a vítima estava a bordo de um Mirabus, um veículo de transporte turístico da capital que tem teto aberto. Ele estava dançando e comemorando em pé, quando bateu com a cabeça na estrutura de uma ponte.



O acidente ocorreu por volta das 16h (horário local). Após colidir com a ponte, seus colegas alertaram rapidamente o motorista. Ele chegou a receber os primeiros socorros para uma hemorragia craniana e a ser conduzido para a clínica Maison de Santé em Chorrillos, distrito em Lima. Mas os médicos da clínica relataram que Dezotti chegou sem sinais vitais devido à gravidade do traumatismo craniano sofrido, segundo o jornal.

O Ministério Público do Peru chegou à clínica para dar início aos procedimentos legais. Por sua vez, a Polícia Nacional (PNP) confirmou a morte do torcedor do Palmeiras.

Veja também