Recife Torcedores do Sport invadem bar na Zona Sul do Recife e iniciam briga com torcida do Ceará Confusão aconteceu na noite dessa terça-feira (2), no Bar do Cuscuz, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Uma briga generalizada entre torcedores do Sport e do Ceará foi registrada na noite dessa terça-feira (2), no Bar do Cuscuz, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 19º BPM foram acionados, mas, ao chegar ao local, os envolvidos já haviam saído.



Testemunhas afirmaram aos PMs que alvinegros estavam no estabelecimento quando um grupo de torcedores do Sport passou na frente do bar, iniciando a confusão.



"Ambas as partes atiraram objetos uns nos outros, chegando a quebrar vidros da casa. Um disparo teria sido ouvido, mas ninguém viu se realmente aconteceu", informou a PM, por meio de nota.





Ainda segundo a corporação, buscas foram realizadas na área para tentar localizar os envolvidos, mas ninguém foi encontrado.



A reportagem da Folha de Pernambuco tentou contato com o Bar do Cuscuz por telefone e redes sociais, para apurar outras informações sobre o caso, mas não conseguiu retorno.

