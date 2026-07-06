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ZONA SUL DO RECIFE Torcedores se envolvem em briga em restaurante em Boa Viagem após eliminação do Brasil da Copa Os envolvidos foram retirados do local pelos seguranças do estabelecimento

Os torcedores que acompanhavam a partida entre Brasil e Noruega no restaurante Bode do Nô, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, viveram momentos de tensão na noite desse domingo (5).

Após a eliminação da Seleção Brasileira, com uma derrota por 2x1 para os noruegueses, uma discussão entre dois homens evoluiu para agressões físicas, assustando quem estava no estabelecimento.

Os envolvidos foram contidos pela equipe de segurança e retirados do local. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a confusão.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, equipes do 19º BPM foram acionadas para atender a uma ocorrência de possível agressão generalizada no restaurante. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais identificaram que a situação já havia sido controlada e que os envolvidos haviam deixado o estabelecimento.

A PM informou ainda que realizou diligências na região para tentar identificar os dois homens envolvidos na briga e localizar a pessoa que acionou a ocorrência, mas ninguém se apresentou ou foi identificado.

Repúdio

Em nota publicada nas redes sociais, o Bode do Nô afirmou que, ao perceber o desentendimento entre dois clientes, a equipe de segurança agiu imediatamente para preservar a integridade dos demais frequentadores e dos colaboradores, retirando os envolvidos do restaurante.

O restaurante se pronunciou nas redes sociais |Foto: Instagram @bodedono/Reprodução

"O Bode do Nô repudia qualquer tipo de violência, lamenta o desconforto causado a quem estava presente e segue à disposição das autoridades", afirmou o estabelecimento. A empresa também destacou que, há quase 10 anos, recebe famílias na unidade de Boa Viagem com o compromisso de manter um ambiente seguro e acolhedor para todos.

Confusão

Imagens de brigas no entorno do Parque Dona Lindu, também no bairro de Boa Viagem, e em um bar da Zona Norte do Recife circulam nas redes sociais.

No entanto, a Polícia Militar informou que não foram registradas ocorrências nas proximidades do parque e que nenhum chamado desta natureza foi registrado em um estabelecimento comercial na Zona Norte da capital.

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