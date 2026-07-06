Torcedores se envolvem em briga em restaurante em Boa Viagem após eliminação do Brasil da Copa
Os envolvidos foram retirados do local pelos seguranças do estabelecimento
Os torcedores que acompanhavam a partida entre Brasil e Noruega no restaurante Bode do Nô, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, viveram momentos de tensão na noite desse domingo (5).
Após a eliminação da Seleção Brasileira, com uma derrota por 2x1 para os noruegueses, uma discussão entre dois homens evoluiu para agressões físicas, assustando quem estava no estabelecimento.
Os envolvidos foram contidos pela equipe de segurança e retirados do local. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado a confusão.
De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, equipes do 19º BPM foram acionadas para atender a uma ocorrência de possível agressão generalizada no restaurante. No entanto, ao chegarem ao local, os policiais identificaram que a situação já havia sido controlada e que os envolvidos haviam deixado o estabelecimento.
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A PM informou ainda que realizou diligências na região para tentar identificar os dois homens envolvidos na briga e localizar a pessoa que acionou a ocorrência, mas ninguém se apresentou ou foi identificado.