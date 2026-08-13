Toritama: homem é preso em flagrante suspeito de armazenar pornografia infantil em celular

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Um homem foi preso em flagrante na cidade de Toritama, no Agreste de Pernambuco, suspeito de armazenar conteúdo pornográfico infantil.



A prisão foi realizada pela Polícia Civil do estado (PCPE), nesta quinta-feira (13), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico e telemático, expedidos pela Justiça.



"A ação integra uma investigação sobre suspeita de perseguição e filmagens não autorizadas de mulheres em locais públicos do município, com posterior divulgação do conteúdo em sites de teor erótico e uso de expressões depreciativas de cunho sexual", afirmou a PCPE.

Foram apreendidos um notebook e um celular | Foto: PCPE/Divulgação

No local alvo, os policiais apreenderam um notebook e um celular. Após análises nos arquivos e aplicativos do aparelho, os investigadores localizaram diversos vídeos e imagens com indícios de violência sexual e pornografia envolvendo crianças e adolescentes, além de materiais relacionados à investigação inicial.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi autuado com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que criminaliza a aquisição, posse ou armazenamento de imagens, vídeos ou outros registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças ou adolescentes.



Ainda segundo a PCPE, o suspeito, encaminhado à Delegacia de Toritama, deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (14), no Fórum da comarca.



"As investigações continuam com o objetivo de esclarecer a atuação do suspeito, verificar eventual envolvimento em outros crimes e identificar possíveis vítimas", ressaltou a corporação.

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