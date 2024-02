A- A+

MUNDO Tormentas matam uma pessoa e deixam 530 mil casas sem energia na Austrália Raios associados às tempestades causaram múltiplos incêndios em casas no estado de Victoria

Uma pessoa morreu na Austrália devido a tempestades intensas que arrancaram árvores e deixaram 530 mil casas sem energia, no leste do país.

As tormentas afetaram grande parte do estado de Victoria, com chuvas intensas e rajadas de vento de mais de 150 quilômetros por hora, segundo autoridades da região.

A vítima fatal era um agricultor de 50 anos, que morreu depois de ser atingido por objetos levados pelo vento, no leste de Melbourne.

As tempestades deixaram 530 mil casas sem luz, de acordo com o Operador Australiano do Mercado de Energia. O fornecimento de energia está sendo retomado aos poucos e, numa contagem recente, 285 mil residências ainda permanecem às escuras.

Os ventos arrancaram telhados e árvores e derrubaram postes de eletricidade, segundo imagens partilhadas nas redes sociais.





Além disso, os raios associados às tempestades causaram “múltiplos incêndios” que queimaram várias casas no estado, disse o comissário regional de Gestão de Emergências, Rick Nugent.

