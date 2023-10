A- A+

ORIENTE MÉDIO Tormento psicológico dos sobreviventes dos massacres do Hamas em Israel Especialistas israelenses em saúde mental estão sobrecarregados com a quantidade e a extensão dos traumas

Ella Ben Ami, de 23 anos, tem o mesmo pesadelo quase todas as noites: sua mãe, sequestrada em 7 de outubro pelo movimento islâmico palestino Hamas, deitada no chão, com as mãos amarradas, sem água nem comida.

A jovem foi levada, assim como os outros 900 membros do kibutz Beeri, no sul de Israel, para um hotel no Mar Morto, e diz que, desde então, vive "como uma morta-viva". Tanto sua mãe quanto seu pai, que moravam em outra rua do kibutz, foram sequestrados.

"Desde 7 de outubro é como se fosse um dia que nunca acaba. Nunca senti tanta impotência", confessa a menina, com o olhar perdido.

Entrincheirada com o namorado durante 18 horas no abrigo antimísseis de sua casa, ela acompanhada ao vivo, impotente, por meio de mensagens enviadas pelo pai, o sequestro de ambos.

"Quase todas as famílias perderam alguém. Ninguém consegue entender que há muitas pessoas que não veremos mais", afirma.

Segundo a gestão do kibutz Beeri, 85 pessoas morreram ali, cujos corpos foram identificados, e 32 pessoas estão desaparecidas, incluindo supostos reféns.

Quase três semanas após os ataques, durante os quais vários comandos do Hamas se infiltraram nas comunidades judaicas que fazem fronteira com a Faixa de Gaza, matando homens, mulheres, crianças e bebês, os sobreviventes lutam para recuperar o equilíbrio psicológico.

Estes massacres, a maior perda de civis judeus no dia desde a Shoah, foram acompanhados, segundo as autoridades israelenses, por tortura, mutilações e estupros, e deixaram mais de 1.400 mortos.

Em resposta, os bombardeios de Israel na Faixa de Gaza já deixam 7.326 mortos, segundo o Hamas.

"Trauma coletivo"

Apesar de sua experiência com situações de emergência, os especialistas israelenses em saúde mental estão sobrecarregados com a quantidade e a extensão dos traumas. Por isso, o Ministério israelense da Saúde lançou uma campanha de recrutamento para abordar o que chamou de "evento de saúde mental sem precedentes".

"Não estávamos preparados para uma tragédia desta magnitude. Tiago que age muito rápido para responder a múltiplas necessidades", explica Merav Roth, psicanalista e professora da Universidade de Haifa, que supervisionou as intervenções de psicólogos voluntários com os sobreviventes do kibutz Beeri.

"Todas as diferentes faixas etárias foram afetadas, de bebês a idosos, e os traumas são extremamente diversos, desde uma pessoa trancada em um abrigo por 20 horas com disparos incessantes, até uma pessoa, cujos entes queridos foram sequestrados, ou cuja esposa e filhos foram massacrados", acrescenta.

No caso dos kibutz, “além do trauma individual, existe o trauma coletivo de uma comunidade que confiava no Estado e no Exército e que se sentia abandonada”, afirma.

Os moradores do kibutz Beeri vagam sem nada para fazer no hotel, totalmente convertidos em um centro de atendimento com ofertas de voluntários.

"Quero acordar esse pesadelo"

“É difícil restaurar uma sensação de segurança, enquanto ainda estamos todos no meio de uma guerra”, confessa Celina Rozenblum, psicoterapeuta da ONG israelense IsraAid, especializada em ajuda de emergência.

Muitos se refugiaram em seus quartos a maior parte do tempo, como May, de 14 anos, que junto com sua mãe, Shahar Ron, de 46 anos, sobreviveu ao ataque. Embora Shahar tenha levado um tiro na região do quadrilha, ela diz que não quer receber ajuda psicológica, porque se sente "incompreendida" por aqueles que não viveram os massacres.

"Os psicólogos nos dizem que (...) vamos nos reconstruir, mas não estamos realmente vivos", afirma.

"Me sinto como um envelope vazio por dentro. É impossível compreender a extensão das atrocidades que as pessoas têm vivido. Quero acordar esse pesadelo", acrescenta.

Encolhida em um banco do saguão do hotel, ela diz que está especialmente preocupada com a filha: "Eles machucaram a mãe dela, queimaram a casa dela. Ela quase morreu sufocada pelas chamas. Durante 20 horas, ela só ouviu gritos em árabe de pessoas que veio nos matar. Três de seus amigos foram massacrados. Como uma menina de 14 anos pode sair dessa situação?", ela pergunta, com lágrimas nos olhos.

Veja também

Cisjordânia Manifestações na Cisjordânia e países árabes em apoio aos palestinos de Gaza