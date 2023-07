Tornado destrói fábrica da Pfizer nos Estados Unidos; veja vídeo

A- A+

A passagem de um tornado pela Carolina do Norte, nos Estados Unidos, destruiu parcialmente uma fábrica da Pfizer situada em Rocky Mount. As instalações sofreram graves danos. Imagens feitas de helicóptero mostram o teto desabado. Também é possível ver papel e detritos de construção espalhados no estacionamento.

De acordo com a imprensa americana, não há relatos de pessoas feridas na fábrica.

"Estamos avaliando a situação para determinar o impacto na produção. Nossos pensamentos estão com nossos colegas, nossos pacientes e a comunidade enquanto nos recuperamos desse incidente climático", informou a empresa, por meio de um comunicado.

O tornado permaneceu no solo por cerca de 27 km e ao longo de 30 minutos. Os ventos chegaram a alcançar a velocidade de 241 km/h.

Ao todo, cerca de 15 pessoas foram hospitalizadas com ferimentos leves ocorridos durante a passagem do tornado.

