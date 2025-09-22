Seg, 22 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda22/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Tornado é registrado em SC pela Defesa Civil; casa foi arrastada até parar em cima de carro

Outros imóveis também tiveram telhados parcialmente destruídos e diversas árvores foram tombadas

Reportar Erro
Tornado é registrado em SC pela Defesa Civil; casa foi arrastada pelo ventoTornado é registrado em SC pela Defesa Civil; casa foi arrastada pelo vento - Foto: Defesa Civil de Santa Catarina/Divulgação

A Defesa Civil de Santa Catarina (SC) confirmou a ocorrência de um tornado no Oeste do Estado. O fenômeno ocorreu no sábado, 20, e provocou estragos na região. Na cidade de Barra Bonita, uma casa foi arrastada até parar em cima de um carro.

Outros imóveis também tiveram telhados parcialmente destruídos e diversas árvores foram tombadas. Segundo o governo, apesar da destruição provocada pelas tempestades severas ninguém ficou ferido.

A equipe de monitoramento da Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina realiza o acompanhamento das tempestades em tempo real, com envio de alertas para a população.

 

Leia também

• Primavera começa na tarde desta segunda (22); saiba como será a estação em Pernambuco

• Linguiça do amor: empresa de Blumenau, em Santa Catarina, entra na moda da receita viral

De acordo com a Defesa Civil, o tempo segue instável em Santa Catarina. Há condições para temporais mais intensos nas áreas do Vale do Itajaí e Norte catarinense.

Chuva
A chuva continua com moderada a forte intensidade até o final da manhã desta segunda, 22. No decorrer da tarde, a frente fria avança e o tempo volta a ficar firme no Estado, de forma gradativa, do grande oeste até o leste catarinense, devido a aproximação da massa de ar seco.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter