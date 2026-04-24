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fenômeno meteorológico Tornado em Oklahoma, nos EUA, arranca telhados e derruba postes de energia Até o início desta sexta-feira (24), não foram reportados mortos em decorrência do episódio

Telhados foram arrancados e postes de energia derrubados após um forte tornado atingir o estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, 23. Vídeos feitos no momento do incidente mostram a grande coluna de ar girando rapidamente e tocando o solo, além de casas completamente destruídas.



Até o início desta sexta-feira, 24, não foram reportados mortos em decorrência do episódio; o número total de feridos ainda não foi contabilizado. Autoridades locais avaliam a extensão dos danos e do impacto, enquanto a região se prepara para a possibilidade de mais tornados nos próximos dias.

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O fenômeno atingiu partes de Enid, uma cidade de cerca de 50 mil habitantes no extremo norte do Estado, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. A comunidade, que fica a cerca de 105 km de Oklahoma City, é localizada próxima à Base Aérea de Vance, que também foi atingida. A extensão dos danos ainda não foi confirmada.



Segundo a polícia, há pedidos de resgate e relatos de danos em toda a cidade. O fenômeno atingiu partes de Enid, uma cidade de cerca de 50 mil habitantes no extremo norte do Estado, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. A comunidade, que fica a cerca de 105 km de Oklahoma City, é localizada próxima à Base Aérea de Vance, que também foi atingida. A extensão dos danos ainda não foi confirmada.Segundo a polícia, há pedidos de resgate e relatos de danos em toda a cidade.

#BREAKING: Watch as additional footage from earlier during the Tornado Emergency shows a violent tornado passing dangerously close to multiple people filming as it strikes near or at Vance Air Force Base in Enid Oklahoma. Dozens of reports indicate numerous buildings have been… pic.twitter.com/PzIvN80qSn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 24, 2026

A previsão é para a continuidade das condições climáticas atuais Enquanto no sábado a expectativa é de precipitação de granizo e ventos fortes, no domingo, a previsão volta a ser de formação de tornados. (Com agências internacionais)

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