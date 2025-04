A- A+

ESTADOS UNIDOS Atingidas por tornados cidades do interior dos EUA sofrem com tempestades e inundações No Kentucky, um garoto de 9 anos morreu após ser levado pela correnteza no caminho para um ponto de ônibus

Atingidas por uma série de temporais e tornados, cidades do interior dos Estados Unidos sofrem, neste fim de semana, com mais fortes tempestades que causam inundações de grandes proporções.



Ao menos oito pessoas morreram nos estados de Tennessee, Missouri, Indiana e Kentucky desde quarta-feira.

O período de 36 horas entre a tarde de sexta-feira e a manhã de domingo deve ser o perigoso das chuvas.



As cidades com mais chances de sofrerem com alagamentos são Little Rock, Poplar Bluff, no Missouri; Paducah, no Kentucky; and Evansville, em Indiana.





O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos classificou a situação em algumas áreas como de "crescente perigo e de situação de risco de vida".

Os alertas para as chuvas fortes começaram a ser emitidos na terça-feira e devem continuar até este sábado e domingo. Desde quarta-feira, o Serviço de Meteorologia dos EUA indentificou ao menos 31 tornados em oito estados.

Arkansas, Louisiana, Texas e parte inferior do Vale do Mississipi podem ser atingidos por tornados nos próximos dias.

No Kentucky, um garoto de 9 anos morreu após ser levado pela correnteza durante uma inundação. Segundo o canal de televisão NBC, Gabriel Andrews estava a caminho de um ponto de ônibus por volta de 6h30 quando foi levado pelas águas.

Em West Plain, no sul do Missouri, autoridades conduziram ao menos seis operações de resgate na água, e uma mulher precisou ser levada para um hospital após ser atingida por um raio. Já em Van Bueren, também no estado, foram 15 ações de resgate nas inundações.

"Estamos diante de inundações de nível recorde", disse, em entrevista coletiva, o juiz executivo do condado de Christian, Jerry Gilliam.

