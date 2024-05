Pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que um tornado tocou o solo na terça-feira em Iowa, no centro dos Estados Unidos, segundo as autoridades.

As casas foram completamente destruídas e as árvores arrancadas pelas raízes pelo tornado, que devastou a localidade de Greenfield, com 2.000 habitantes.

"Quatro pessoas morreram e pelo menos 35 ficaram feridas como consequência do tornado que tocou o solo em Greenfield e na área do condado de Adair", informou na quarta-feira a polícia de Iowa, acrescentando que o número de feridos ainda pode aumentar.

Outra pessoa morreu quando seu automóvel foi arrastado pelo tornado, disseram as autoridades locais. Uma filmagem de drone mostra a destruição causada pela passagem do fenômeno nas residências:

Day 2 of cleanup on Greenfield, IA after a violent #tornado tore through on Tuesday. #wxtwitter #iawx @DJIGlobal pic.twitter.com/FROt74CKG1