A- A+

RECLASSIFICAÇÃO Tornado que atingiu o Paraná é reclassificado para categoria mais severa O desastre ambiental, com ventos de mais de 330 km/h, devastou a cidade e causou a morte de sete pessoas

O tornado que atingiu a cidade paranaense de Rio Bonito do Iguaçu, no dia 7 de novembro, foi mais severo do que mostraram os estudos iniciais. Após concluir as pesquisas sobre os impactos, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) reclassificou o evento para F4 na escala Fujita Com essa mesma potência, o tornado atingiu também Guarapuava, na mesma região, segundo o estudo.

O desastre ambiental, com ventos de mais de 330 km/h, devastou a cidade e causou a morte de sete pessoas, deixando ainda outras 773 feridas. Passados quase 20 dias, Rio Bonito ainda está sendo reconstruída.

O laudo técnico com mais de 130 páginas reuniu análises de meteorologia, sensoriamento remoto, geointeligência e avaliação em campo para concluir que o tornado em Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuava foi mesmo um F4. Já o que atingiu o município de Turvo permaneceu como F2: a escala vai de F0 a F5, do mais fraco ao mais intenso.

O relatório aponta que este foi um dos maiores eventos do tipo no Paraná nas três últimas décadas, devido à quantidade de tornados, número de pessoas afetadas e nível de destruição. Imagens de satélite mostram que o material em suspensão trazido pelo tornado mudou a cor da água na represa do Rio Iguaçu, tornando-a turva.

Segundo o Simepar, o ramo frio de um ciclone extratropical que se formou no sul do Brasil favoreceu tempestades intensas no Paraná. Parte dessas nuvens ganhou rotação e evoluiu para supercélulas que geraram os três tornados registrados na região. A primeira super célula gerou dois tornados. O primeiro passou por oito municípios, começando em Quedas do Iguaçu como F1 e alcançando F4 em Rio Bonito do Iguaçu.

Essa supercélula produziu também o segundo tornado que atingiu Candói como F2, e Guarapuava, no distrito de Entre Rios, já como F4. No total, esse sistema percorreu 270 km com velocidade média de 80 km/h. A segunda supercélula percorreu cerca de 230 km e gerou o terceiro tornado, que passou por Turvo e foi classificado como F2.

O tornado 1 teve trajetória de 75 km e área de impacto de cerca de 12 mil e 400 hectares. A largura variou entre 750 metros e 3,2 mil m. Já o tornado 2 percorreu 44 km, com área de impacto estimada em 2,3 mil hectares e largura entre 500 e pouco mais de mil metros. O tornado 3 teve percurso de 12 km e área de 750 hectares.

Tornados F1 têm ventos entre 110 e 180 km/h; F2 variam de 180 km/h a 253 km/h; F3 chegam a pouco mais de 330 km por hora; e F4 podem alcançar 418 km por hora.





Veja também