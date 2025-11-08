A- A+

tornado Tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, também afetou outras cidades Danos também podem ser vistos nos municípios de Espigão Alto do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Guaraniaçu

O tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu (PR) e provocou a morte de pelo menos quatro pessoas também causou estragos em cidades próximas. De acordo com informações da Defesa Civil do Paraná, os ventos fortes ocasionaram destelhamentos, quedas de energia e danos estruturais em outros municípios.

Em Quedas do Iguaçu, duas pessoas estão desalojadas, um posto de saúde amanheceu destelhado e há registro de alagamentos.

No município de Espigão Alto do Iguaçu, a sede da prefeitura ficou parcialmente destelhada. Em Três Barras do Paraná, parte da população sofre com a falta de energia. Em Guaraniaçu, pelo menos três casas foram atingidas.

Foz do Iguaçu também foi atingida e até o momento duas residências tiveram os telhados danificados. Segundo a Defesa Civil, cerca de 10 moradores necessitaram de lonas, cerca de 15 árvores e galhos quebrados, cabos de energia rompidos e alguns postes da rede elétrica quebrados

Tornado afeta o Paraná

De acordo com o Simepar, as rajadas de vento que atingiram o Rio Bonito do Iguaçu, município de cerca de 14 mil habitantes localizado a cerca de 380 quilômetros de Curitiba, podem ter ultrapassado os 250 km/h. Até o momento, o número de feridos chegou a 432 pessoas, 28 estão desabrigadas e mil estão desalojadas.

A Defesa Civil informa que 10 mil pessoas foram afetadas pela situação até o momento. Além de feridos e mortos, a cidade está sofrendo com danos a estruturas e queda de energia.

Segundo o Coronel Jonas Emmanuel Benghi, do Corpo de Bombeiros, a estimativa é que 40 agentes dos Bombeiros de outras partes do Estado reforcem os trabalhos de resgate no local. Policiais militares e civis também devem atuar na ocorrência a partir deste sábado, 8.

O volume das chuvas que chegaram ao estado paranaense passou dos 40 milímetros em algumas cidades. A chuva seguiu a direção de São Paulo durante a madrugada.

Na última noite, a Defesa Civil paulista emitiu um alerta de tempestade severa para várias cidades do estado e ativou um Gabinete de Crise para pronta resposta às possíveis ocorrências. O fenômeno pode provocar tempestades severas, chuva de granizo, raios e fortes rajadas de vento.



