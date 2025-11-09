Dom, 09 de Novembro

PARANÁ

Tornados atingem Santa Catarina, que têm apagão e casas destelhadas

Três tornados causaram danos às cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes

Tornados causaram destruição no Planalto Norte de Santa Catarina, como na cidade de Água Doce.Tornados causaram destruição no Planalto Norte de Santa Catarina, como na cidade de Água Doce. - Foto: Flávio Júnior/Defesa Civil de SC

Os fenômenos meteorológicos que atingiram o Paraná também afetaram cidades do estado vizinho Santa Catarina.

Segundo a Defesa Civil do Estado, três tornados causaram danos às cidades de Dionísio Cerqueira, Xanxerê e Faxinal dos Guedes, entre sexta-feira e sábado, com ventos de pelo menos 105 km/h.

Os tornados são resultado da passagem de uma frente fria e de um ciclone extratropical sobre o Oceano Atlântico, que criou um ambiente instável de descargas elétricas, granizo e ventos intensos na região.

O órgão informou que os tornados tiveram duração de poucos minutos, mas causaram danos intensos: casas foram parcialmente destruídas, especialmente destelhadas, pessoas estão desalojadas

As três cidades também registraram inúmeras quedas de árvores, escolas interditadas, importantes vias fechadas e interrupção no fornecimento de energia elétrica - mais de 40 mil endereços ficaram sem luz durante o final de semana.

