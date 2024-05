A- A+

TRAGÉDIA Tornados deixam ao menos 14 mortos nos EUA Estados do Texas, Arkansas e Oklahoma foram os mais atingidos

Ao menos 14 pessoas morreram no sul dos Estados Unidos, depois que tornados e outras tempestades extremas varreram, na noite de sábado e na madrugada de domingo (26), os estados do Texas, Arkansas e Oklahoma, causando destruição em sua passagem, informaram as autoridades.

Os trabalhos de resgate solicitados e centenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica após a passagem das tempestades em parte da região conhecida como Grandes Planícies. O Serviço Meteorológico Nacional dos Estados Unidos (NWS) contabilizou 25 tornados no sábado.

No Texas, o xerife do condado de Cooke, Ray Sappington, declarou, neste domingo, a um canal local da rede ABC que sete pessoas morreram em uma área do norte de Dallas, que foi devastada por um tornado.

“Infelizmente, acredito que este número vai aumentar”, disse Sappington à imprensa mais cedo, acrescentando que as transações de buscas continuam.

O tornado destruiu casas e um posto de gasolina onde vários motoristas buscaram refúgio, deixando feridos, mas não vítimas fatais.

Vários veículos foram virados em uma rodovia interestadual, enquanto imagens na TV mostravam imóveis destruídos.

Sappington qualificou os danos como "bastante extensos".

No Arkansas tempestade, cinco pessoas morreram por causa das causas, informaram as autoridades locais dos condados de Benton, Baxter, Boone e Marion.

Em Oklahoma, pelo menos duas pessoas morreram depois que um tornado atingiu o condado de Mayes na noite de sábado, informou o chefe local de gestão de emergências, Johnny Janzen, afiliado à Fox News em Tulsa.

Em Indiana, o início das 500 Milhas de Indianápolis atrasou neste domingo por causa das tempestades na região, e o público foi ajudado a deixar as arquibancadas e procurar abrigo.

Era esperada a presença de 125.000 pessoas para a corrida automobilística, uma das mais emblemáticas dos Estados Unidos.

À medida que o sistema de tempestades avançava pelo país, cerca de 450.000 pessoas ficaram sem energia elétrica do Texas ao Kansas, Missouri, Arkansas, Tennessee e Kentucky, segundo o site Poweroutage.us.

Os alertas de tornado seguiram ativos em vários locais.

Os tornados, características meteorológicas difíceis de prever, são relativamente frequentes nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país.

