SAÚDE Tornar-se vegano ou vegetariano pode reduzir o risco de três tipos de câncer; saiba quais Estudo descobriu que os veganos apresentaram a menor probabilidade de desenvolver câncer em geral, com 24% de redução

Parar de comer produtos de origem animal, como carne e laticínios, pode reduzir o risco de câncer colorretal, câncer de estômago e linfoma em até 25%. As descobertas, de cientistas da Universidade Loma Linda, na Califórnia, foram publicadas na revista científica The American Journal of Clinical Nutrition.

"Estas são informações relativamente únicas e possivelmente as mais robustas disponíveis sobre cânceres como estômago e linfoma", diz o autor principal Gary Fraser, em comunicado. “Também podem apontar para vários outros tipos de câncer — como pulmão, ovário e pâncreas — em que as evidências deste estudo sugeriam menor risco em vegetarianos, mas não atingiam o padrão necessário para se obter mais informações."

Os pesquisadores acompanharam cerca de 80 mil pessoas, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte, por oito anos. Nenhuma delas tinha câncer no início do estudo.

O estudo definiu as dietas "vegetarianas" como divididas em três categorias: veganos, que não consumiam nenhum produto de origem animal; ovo-lacto-vegetarianos, que não comiam carne ou peixe, mas consumiam laticínios e/ou ovos; e pesco-vegetarianos, que eram semelhantes aos ovo-lacto-vegetarianos, mas comiam um pouco de peixe.





Quando os pesquisadores compararam esses grupos com participantes que consumiam carne pelo menos uma vez por semana, descobriram que os vegetarianos, em geral, tinham um risco cerca de 12% menor de desenvolver qualquer tipo de câncer e um risco 18% menor para um grupo de cânceres chamados de "média frequência" – incluindo melanoma, tireoide, ovário, pâncreas, estômago e linfomas.

Reduções significativas foram observadas em três tipos específicos de câncer: câncer colorretal (21% menor), câncer de estômago (45% menor) e cânceres linfoproliferativos, como linfoma (25% menor).

Das três categorias vegetarianas, os veganos apresentaram a menor probabilidade de desenvolver câncer em geral, com 24%, e os veganos mais jovens apresentaram uma probabilidade particularmente menor de desenvolver câncer de próstata e de mama (redução de 43% e 31%, respectivamente). Os veganos também apresentaram uma redução de 23% no risco de cânceres de média frequência.

e descobriram que veganos tinham 25% menos probabilidade de desenvolver câncer do que os carnívoros. Nos vegetarianos, a redução foi do risco de câncer foi de 12%.

Ovo-lactovegetarianos — que consomem laticínios e ovos — apresentaram menor risco de câncer no sangue, enquanto pescetarianos apresentaram menor probabilidade de desenvolver câncer colorretal.

O estudo também revelou que, em comparação com os carnívoros, os vegetarianos tendiam a ser mais magros, consumir menos álcool, fumar menos e se exercitar um pouco mais. Eles também eram menos propensos a usar anticoncepcionais orais ou terapia de reposição hormonal.

Embora os pesquisadores tenham ajustado esses fatores, eles afirmaram ser impossível descartar que diferenças no estilo de vida como essas possam ter influenciado o risco de câncer. Os autores do estudo enfatizaram que o desenho observacional “não pode estabelecer causalidade com certeza”, mas disseram que as associações “eram fortes e persuasivas”.

