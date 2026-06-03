Torneio clandestino de canto de aves termina com 16 detidos em Jaboatão
Ação do BPA apreendeu 32 aves silvestres da espécie papa-capim em evento irregular realizado no bairro de Prazeres
Ação do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) resultou na detenção de 16 pessoas durante a realização de um torneio ilegal de canto de aves silvestres, nesta quarta-feira (3), no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
Durante a fiscalização, os policiais apreenderam 32 aves silvestres da espécie papa-capim, que estavam sendo utilizadas na competição. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Prazeres, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
As aves resgatadas foram entregues ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), responsável pela avaliação e cuidados dos animais antes de uma possível reintegração à natureza.
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Imagens registradas no local mostram dezenas de gaiolas distribuídas no interior de um galpão. As aves estavam posicionadas lado a lado, em um espaço preparado especificamente para o torneio, enquanto participantes e espectadores acompanhavam a atividade ilegal.
A criação, manutenção e utilização de animais silvestres sem a devida autorização dos órgãos ambientais configura infração à legislação ambiental brasileira e pode resultar em sanções administrativas e criminais.