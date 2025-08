A- A+

Robótica Estudantes da Rede Municipal do Recife representarão o Brasil em torneio de robótica na China Jovens irão participar do FIRST LEGO League (FLL) Asia Open Championship

Quatro estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife representarão o Brasil na etapa internacional do FIRST® LEGO® League (FLL) – Asia Open Championship, torneio de robótica que acontece entre os dias 7 e 10 de agosto, na cidade de Macau, na China.

A equipe selecionada é formada pelos estudantes Ana Sophia (6º ano), Ezequiel Douglas (5º ano), João Vítor (5º ano) e Vivian Mariana (5º ano) das Escolas Municipais Professor João Batista Lippo Neto e Rodolfo Aureliano. Eles vão disputar a categoria FLL Explore – Anos Iniciais.

Além da apresentação do projeto desenvolvido ao longo do ano, a participação também envolve atividades colaborativas com crianças de diferentes culturas.

O prefeito do Recife, João Campos, esteve presente no embarque dos jovens, nesse domingo (3). Ele destacou a participação dos estudantes na competição.

“Fui visitar os meninos e ver a apresentação deles. Embarcamos eles, demos um abraço neles, nas famílias e professores. Agora, é competir, aproveitar a viagem e, com fé em Deus, voltar com a premiação. Os nossos alunos vão representar a nossa cidade na competição global de robótica da Lego, na China. Recife é a única cidade com uma escola da rede municipal em todo o Brasil que vai para o mundial”, afirmou.

A competição do do FIRST®️ LEGO®️ League (FLL) é organizada pela Trumptech – World Class Tests e reúne equipes de diversos países em torno de desafios ligados à ciência, tecnologia e inovação.

Recife no Mundo

O mês de agosto também marca o fortalecimento dos laços internacionais promovidos pelo Recife no Mundo, programa de intercâmbio internacional da Secretaria de Educação.

Também no domingo, o Recife recebeu a comitiva de estudantes e professores dos Estados Unidos, que participaram da mais recente edição do intercâmbio cultural e educacional.

Durante a estada no país americano, os estudantes e educadores da Rede Municipal puderam vivenciar experiências imersivas em escolas, centros de inovação e instituições culturais, fortalecendo o repertório pedagógico e ampliando sua visão de mundo.

