Torre de Cristal ganha iluminação especial para homenagear Copa do Mundo Feminina no Recife

A Torre de Cristal, icônico monumento que compõe o Parque das Esculturas Francisco Brennand, localizado em frente ao Marco Zero do Recife, recebeu uma iluminação especial nesta quarta-feira (7) em homenagem a Copa do Mundo feminina.

Durante a noite, as cores verde e amarelo iluminaram a escultura para representar a escolha do Recife como uma das capitais que representarão o Brasil na disputa da Copa do Mundo feminina, programada para acontecer entre os dias 24 de junho a 25 de julho de 2027.

Os jogos deverão acontecer na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Além de Recife, o Brasil terá mais sete cidades-sede. São elas: Belo Horizonte-MG (Mineirão), Brasília-DF (Mané Garrincha), Fortaleza-CE (Castelão), Porto Alegre-RS (Beira-Rio), Rio de Janeiro-RJ (Maracanã), Salvador-BA (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Neo Química Arena).

Os locais foram escolhidos a partir de uma análise da equipe da Fifa, que verificou fatores como acessibilidade, segurança, tecnologia e sustentabilidade dos estádios.

Além disso, também foram considerados pontos como a capacidade da rede hoteleira das cidades e as condições dos centros de treinamento.

